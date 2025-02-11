Первые медали

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Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

В копилке нашей сборной девять медалей: одна золотая, пять серебряных и три бронзовые

фото Национального олимпийского комитета Казахстана

В пятницу вечером в Харбине (КНР) был торжественно зажжен огонь 9-х зимних Азиатских игр. Официальная церемония открытия состоялась на стадионе Harbin International Convention and Exhibition Centre Stadium, который вмещает 48 тыс. зрителей. В Параде государств приняли участие представители 34 стран континента, среди которых и казахстанские спортсмены. Знаменосцами нашей команды стали хоккеист Адиль Бекетаев и представительница шорт-трека Ольга Тихонова, приковавшие к себе внимание яркими костюмами с национальной символикой.

Напомним, что состязания по некоторым видам спорта стартовали намного раньше официальной церемонии открытия. Первыми в розыгрыш наград из казахстанцев вступили представители керлинга, хоккея с шайбой и шорт-трека.

В пятницу наши спортсмены боролись за выход в финал в шорт-треке (мужчины и женщины), и очередной поединок провела мужская сборная Казах­стана по хоккею с шайбой, которая разгромила команду Китайского Тайбэя со счетом 17:0.

В субботу в копилке сборной Казахстана появились первые медали. Сначала отличились шорт-трекисты, завоевавшие серебряную награду в смешанной эстафете на 2 000 м. Призерами зимних Азиатских игр стали Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Яна Хан и Алина Ажгалиева.

Затем в конькобежном спорте нас порадовал Евгений Кошкин, который выиграл серебряную медаль в гонке на 100 м. Казахстанец даже установил новый рекорд Азии, преодолев дистанцию за 9,47 секунды, но вскоре его результат побил китайский спринтер Гао Тиньюю, финишировавший с результатом 9,35 секунды.

Еще одна серебряная награда у нас в лыжных гонках в спринте, причем там возникла довольно интересная ситуация. Наш лыжник Константин Борцов сначала финишировал третьим. Но затем произошло перераспределение наград после дисквалификации японского спортсмена Харуки Ямашиты из-за «применения запрещенных материалов для гонок», и казахстанцу была вручена серебряная медаль.

Также в субботу мы выступили в состязаниях по горнолыжному спорту (женщины), а мужская сборная Казахстана по хоккею с шайбой добилась очередной победы, обыграв Японию со счетом 4:1.

Поистине историческим для Казахстана стал воскресный день. Впервые в рамках зимних азиад сборная Казахстана по шорт-треку завоевала золотые медали. А принесли ее нам Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Мерсаид Джаксыбаев, Айбек Насен, Абзал Ажгалиев и Глеб Ивченко, которые стали сильнейшими в эстафете на 5 000 м.

Совсем немного не хватило до «золота» и нашей женской сборной по шорт-треку в эстафете на 3 000 м, где наши девушки завоевали серебряную медаль. Тем не менее это тоже большая победа, которую нам принесли Яна Хан, Ольга Тихонова, Малика Ермек, Зейнеп Кумархан, Алина Ажгалиева и Мадина Жанбусинова.

– Безусловно, мы рады первому месту. Была большая ответственность. Наша команда открывала медальный зачет и в итоге выиграла первую золотую награду на этой Азиаде. Желаем всем остальным видам спорта «золота», чтобы все задуманное получилось. Радует, что сейчас мы составляем конкуренцию лидерами Азии и мира – Южной Корее и Китаю, – отметил после триумфального выступ­ления главный тренер сборной Казахстана по шорт-треку Петр Гамидов.

Также в этот день бронзовую медаль нам принесли конькобежки. Женская сборная Казахстана­ стала третьей в командном спринте. На пьедестал почета поднялись Кристина Силаева, Дарья Важенина и Надежда Морозова.

Успеха мы добились и во фристайл-акробатике. Здесь наша Аяна Жолдас завоевала бронзовую медаль. Эту спортсменку стоит отметить особо: она лишь в январе приступила к тренировкам и состязаниям, после того как год назад перенесла сразу две операции после былых травм.

В последний день недели наши спортсмены также участвовали в состязаниях по керлингу. Женская сборная Казахстана сначала уступила Японии – 4:10, а потом одержала победу над Китайским Тайбэем – 10:5.

Также на Азиаде наши спорт­смены выступили в новом олимпийском виде спорта – ски-альпинизме, где Асем Назыровой, Денису Власову и Ниязу Джанзакову удалось дойти до полуфинала. Теперь мы будем ждать от них более успешного выступления на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии.

Несколько слов о женской сборной по хоккею с шайбой. В воскресенье наши девушки в решающем матче группового этапа встретилась с командой Южной Кореи и, одержав победу в овертайме со счетом 1:0, пробились в финальную стадию. Теперь они вместе с национальными командами Японии, Китая, Южной Кореи разыграют медали по круговой системе. Матчи состоятся 12, 13 и 14 февраля.

Понедельник также начался с хороших вестей из Харбина.

Ранним утром у нас появилась серебряная медаль во фристайл-акробатике среди смешанных команд. В составе нашей сборной замечательно выступили Аяна Жолдас, Шерзод Хаширбаев и Асылхан Асан, которые смогли обойти национальную сборную Японии, но уступили первое место хозяевам соревнований. Напомним, что Аяна Жолдас завоевала на Азиаде уже вторую медаль.

Не остались без наград и казахстанские лыжники. Так, Олжас Климин завоевал «бронзу» в гонках свободным стилем на дистанции 10 км, уступив японцам Харуки Ямасита и Такацугу Уда.

Неудачу потерпела команда Казахстана по горнолыжному спорту в слаломе, где лучшим оказался Захар Кучин, занявший 11-е место. Не повезло и нашим конькобежцам: четвертое место заняли Надежда Морозова (в индивидуальном старте), а также Алтай Жардембекулы, Никита Важенин и Артур Галиев (в мужском командном спринте).

Очень тяжелым выдался поединок и для мужской сборной Казахстана по хоккею с шайбой. Подопечные Олега Болякина встречались с командой Южной Кореи и первыми пропустили шайбу. Но потом, собравшись, все же смогли победить. Точными бросками отметились Артем Лихотников и Роман Старченко. Наши хоккеисты набрали 15 очков в пяти матчах и заняли первое место в группе А.

#фристайл #Спорт #хоккей #Азиатские игры #керлинг #2025

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