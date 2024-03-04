Первые полуфиналисты

В 1⁄4 финала первенства страны команда из Астаны встречалась с рудненским «Горняком». Два стартовых поединка прошли на «Барыс Арене», где столичные «кочевники» вначале выиграли в основное время со счетом 4:1, а потом добыли победу и по итогам овертайма со счетом 3:2. Далее спаренные игры состоялись в Рудном. И здесь хозяева площадки вновь не смогли отпраздновать успех, проиграв первую встречу с разгромным счетом 1:9, а потом уступив с результатом – 2:3. В итоге «Номад» досрочно прошел в полуфинальную стадию плей-офф.

Успех столичной дружины повторил «Актобе», победивший «Торпедо» (Усть-Каменогорск) в серии со счетом 4:0. Восточноказахстанцы начинали плей-офф дома и оба раза уступили по итогам овертайма – 1:2 и 3:4. Вдохновленные викторией актюбинцы с удвоенной энергией и у себя дома дважды разгромили соперника – 6:2 и 5:1, обеспечив себе досрочное участие в полуфинале.

Также в плей-офф, но уже по итогам пяти поединков смог пробиться кокшетауский «Арлан» (победитель нынешнего регулярного первенства). «Волки» из Акмолинской области проиграли первый поединок на своей арене атыраускому «Бейбарысу» со счетом 2:4, но потом собрались и выиграли три игры кряду: дома они победили со счетом 8:0 и дважды отпраздновали успех в гостях – 3:0 в основное время и 4:3 по итогам овертайма. Точка в противостоянии была поставлена в Кокшетау, где арлановцы вновь выиграли – 4:3.

Самая длинная серия пока что намечается в противостоя­нии карагандинской «Сарыарки» и ташкентского «Хумо». Первые две встречи ­прошли в столице Узбекистана, где «беркуты» победили и в овертайме – 6:5, и в основное время – 5:2. Далее игры переместились в Караганду, где хозяева льда, видимо, расслабившись, потерпели поражение от «Хумо» со счетом 1:5, но второй поединок все же «забрали» у ташкентцев, победив со счетом 3:1. Очередная игра состоялась в столице Казахстана. «Барыс Арена» стала вполне счастливой для команды из соседней страны, которая обыграла карагандинцев с минимальным счетом 1:0 и продолжит борьбу за выход в полуфинал. Счет в серии 3:2 в пользу «Сарыарки», но вся борьба еще впереди, и «Хумо» вполне по силам не только сделать камбэк, но и пройти дальше.