Первые руководители госорганов будут отвечать за коррупционные нарушения подчиненных
Лаура Тусупбекова
В Казахстане введут ответственность первых руководителей государственных органов за коррупционные правонарушения подчиненных. Об этом, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе РК, сообщила заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Данная норма введена в проект поправок по вопросам государственной службы и противодействию коррупции, одобренный Мажилисом в первом чтении.
"В этом законопроекте предусматривается норма, она вводится по поручению Главы государства, чтобы руководители, чьи подчиненные совершили коррупционное правонарушение, несли ответственность", – сказала Айгуль Шаимова.
При этом она подчеркнула, что наказанию будет предшествовать соответствующая служебная проверка по выявлению достоверности факта коррупционного нарушения.
"Во-первых, поскольку речь идет о дисциплинарной ответственности, в соответствии с установленными требованиями законодательства будет проводиться соответствующая служебная проверка. Непосредственный руководитель, чьи подчиненные совершили коррупционные правонарушения, в случае подтверждения фактов, будет нести персональную дисциплинарную ответственность", – пояснила Айгуль Шаимова.
Кроме того, по ее словам, для привлечения руководителей к ответственности должен быть вступивший в законную силу приговор суда в отношении их подчиненных.
"Дисциплинарная ответственность подразумевает наказание от вынесения оценки о неполном служебном соответствии, до освобождения от занимаемой должности, в зависимости от степени виновности непосредственно этого руководителя. Каждый случай индивидуален. В законодательстве о государственной службе устанавливается обязанность руководителей проводить работу по профилактике и предупреждению коррупции среди подчиненных, поэтому должна быть и ответственность", – добавила АйгульШаимова.