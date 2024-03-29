Первыми весну почувствовали медведи

Общество
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Флора Левина, Семей

Зита и Боря вышли из спячки и разгуливают по вольерам, вызывая у посетителей возгласы умиления

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Обитатели Биологического центра Семея готовятся к весне. Здесь можно увидеть представителей порядка 450 видов фауны и аквариумных рыбок. Каждый год с наступлением холодов оби­татели биоцентра переезжают в зимние павильоны. Кроме парно­копытных, у них в вольерах обус­троены утепленные домики, где можно спрятаться в ненастье.

У всех питомцев есть клички. Имена животным придумывают горожане. Безымянные здесь только морские свинки и голуби. Сотрудники биоцентра объявляют конкурс среди юннатов биоцентра и посетителей. Варианты люди предлагают в комментариях в социальных сетях. Недавно кличкой обзавелся лось, теперь его зовут Бруно. Людям понравилась кличка, а девушка, предложившая так его назвать, теперь в течение года может посещать биологический центр абсолютно бесплатно. Впрочем, стоимость входного билета здесь не очень высокая. Билет для взрослого стоит 600 тенге, а для ребенка – 400. Зато очень много впечатлений, и в этот живописный уголок Семея хочется приходить еще и еще.

Как рассказала заведующая биологическим отделом центра Дарья Вощакина, клички дают не сразу. Очень часто сюда попадают животные с травмами, попавшие в беду в дикой природе. И в первую очередь здесь оказывают всю необходимую помощь, выхаживают, следят за восстановлением. И лишь потом, когда состояние питомца стабилизируется, наступает время придумать кличку.

У некоторых вольеров установлены специальные ограждения. Они выполняют важную функцию – обезопасить контакт между посетителями центра и его жителями. Например, такое ограждение можно увидеть у вольера с оленем.

– Этот вольер – его дом, он его защищает. Бывает, что люди встают спиной к дикому животному, хотят сделать фото с ним, а оно защищается и может просто поранить человека. Потому защита просто необходима, – рассказывает Дарья Вощакина.

У бурых медведей зима была интересной – вначале они ее проспали, а за несколько дней до сорокаградусных февральских морозов проснулись. Почуяв, что весна еще не скоро, Зита и Боря вновь отправились на боковую. Сегодня их уже можно видеть в вольерах. Постепенно мишки возвращаются к привычному ритму жизни. Специалисты центра увеличивают их ежедневную норму рациона.

Хищники – лисы и волки – сильные морозы пережили в деревянных утепленных домиках. А вот теплолюбивые львы, на удивление, радуются снегу. Несмотря на то что содержатся в специальных отапливаемых домиках, во время оттепели они выходят погулять и порезвиться на свежем воздухе.

Не так давно в биоцентре случилось пополнение – на свет поя­вился верблюжонок. Малыш родился слабеньким, поэтому специалисты его уводят от родителей, приводя к маме на кормление.

Животные, которые не переносят холода совсем, сейчас живут в зимних павильонах. Для этого в каждом вольере поддерживается определенная температура. Сейчас в зимних павильонах можно увидеть макак, енота, леопарда и некоторые виды птиц.

– Леопарда переводим в зимний павильон, потому что ему нужно тепло. Стараемся содержать его в помещении, где не будет перепадов температуры. Некоторых животных из зимнего павильона выводим иногда на улицу. Хищные птицы зимовали на улице, морозы они перенесли хорошо. Более мелкие хищные птицы в период резкого похолодания и понижения температуры временно тоже переведены в зимний павильон. Сейчас, с повышением температуры, их вернули в уличные вольеры. Водоплавающие птицы также находятся в зимниках, но в дни оттепели, когда температура не падает ниже 10–15 градусов, выводим их в дневное время на прогулку, – рассказывает Дарья Вощакина.

Посетители надолго задерживаются у клеток с приматами.

– В биологическом центре оби­тают три примата: макак-резус, макак-лапундер и макак яванский. Для того чтобы их жизнь была интересна и разнообразна, стараемся обогатить их окружающую среду. Объявляли конкурс на сбор детских погремушек и игрушек. Приматы с любопытством изучают эти предметы. Внутри игрушек мы можем спрятать корма и лакомства, и таким образом у них уйдет больше времени, как и в природе, на поиск корма. Те же фрукты мы даем целиком. Апельсины, мандарины либо конфеты они сами очищают и поедают, – рассказывает Дарья Вощакина.

Впрочем, заботятся обо всех животных, стараясь разнообразить им жизнь. Для птиц готовятся специальные копошилки, для кошачьих – запаховые коробки. В прошлом году сотрудники биоцентра обращались к посетителям с просьбой приносить мелкую рыбу для того, чтобы запустить ее в бассейн к медведям – пусть как в природе ее вылавливают. Конечно, медведи сначала были в шоке от того, что в их бассейне плещется рыба, но потом проявили себя как настоя­щие рыболовы.

– Точную дату, когда именно жители зимних павильонов переедут в летние, назвать нельзя. Все напрямую зависит от погодных условий. Первыми мы возвращаем в уличные вольеры водоплавающих птиц, индюков, затем выходят павлины, фазаны. Последними, ближе к маю, – обезьяны и попугаи. В условиях резко континентального климата, когда за одну ночь температура может опуститься с +15 до -15, нужно всегда быть начеку. Поэтому сотрудники биоцентра всегда готовы к экстренному переводу животных, – рассказывает Дарья Вощакина.

Биоцентр также продолжает активную работу с юннатами – учащимися школ, которые на регулярной основе посещают центр, занимаются в кружках по интересам и ведут наблюдения за животными. Здесь работают кружки зоологии, орнитологии, цветоводства, флористики. Занятия проводятся на двух языках. Для детей это не просто досуг, а хорошая возможность пополнить свои знания по биологии, экологии, естествознанию и познанию мира. В дни школьных каникул еще больше оживления – приходят школьники, которые не успевают посещать биоцентр из-за занятости в других кружках и секциях.

Пока посещать биологический центр можно до 16.00 – это режим работы в холодное время. Но с наступлением тепла он будет продлен на час.

#Семей #животные #биологический центр

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