Первый автомеханик на селе

Общество
17
Рысбек Жантыкеев

Дорога к собственному делу у каждого своя.

фото автора

Житель пригородного поселка Жибек жолы Бекзат Лебаев начинал строить помещение мастерской для ремонта легковых машин, будучи уверенным в том, что клиенты у него не переведутся. Место ведь оживленное – столица рядом.

К стройке подошел основательно и поднял собственными силами добротное и просторное помещение СТО рядом со своим домом. Ну, а когда пришло время устанавливать внутри оборудование, которое стоит немалых денег, подал заявку на участие в программе «Ауыл аманаты».

После прохождения всех предварительных этапов сельский автомеханик получил от государства в рамках программы 7,5 млн тенге. Они будут использованы для приобретения самых необходимых видов оборудования: подъемника, передвижной кран-балки, лебедки, набора инструментов, приспособ­лений для шиномонтажа. Часть оборудования из этого списка уже завезена в мастерскую, другую еще предстоит закупить.

– До полного технического оснащения новой мастерской буду продолжать работать в старом помещении, – говорит Бекзат Лебаев. – Не хочу даже на время останавливать дело, ведь на услуги автомеханика есть устойчивый спрос. Кому-то нужно перебрать двигатель машины. Чтобы определить его «болячки», использую компьютерную диагностику. Еще берусь за ремонт коробок передачи, узлов и деталей ходовой части...

К слову, эти виды ремонта по плечу лишь механикам со стажем. А Бекзат, несмотря на молодость, относится именно к таковым. Дело в том, что с «железками» он знаком с детства. Помогал отцу, который также работал на СТО и мог устранить в автомобиле практически любую неисправность.

В ходе разговора молодой предприниматель рассказал, что после окончания школы сначала поступил на юридический факультет. Но спус­тя несколько месяцев обучения тяга к технике взяла свое: перевелся на автомеханический факультет, который и закончил, получил диплом. Теперь вот работает фактически по специальности.

Пример Бекзата Лебаева – еще одно подтверждение того, что наша молодежь все более успешно осваивает сферу предпринимательства. И делает это с удовольствием. В том же селе Жибек жолы мне ранее доводилось встречаться и рассказывать на страницах нашей газеты о многодетной женщине, которая смогла получить от государства безвозмездный грант и открыть швейную мастерскую.

Как выяснилось, до этого она была банковским служащим. Однако возможность придумывать и создавать свои модели одежды оказалась притягательнее.

Так что дорога в бизнес у каждого своя. И очень хорошо, когда выбор делается в пользу любимого дела. Как в случае с сельским автомехаником Бекзатом, у которого, я уверен, все получится.

#село #поддержка #бюджет #бизнес #Ауыл аманаты

Популярное

Все
С рекордами Азии и страны
Патриот и гражданин
Есть спонсор? Признавайся!
Климат и ядерные отходы
Фриги в Астане
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Вопрос IT-суверенитета нужно убрать из коммерческой плоскости
Прекратить медвежью услугу
Кендама – это не бильбоке
В колонии Аршалы действует промзона для производства
Объявлены номинанты на премию Laureus World Sports Academy
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Токаев прибыл в ВКО
Платье, которое подарил Абай
Как будут устранять дефицит мест в детских садах в Костанайской области
Накопить и использовать
Геннадий Головкин избран президентом НОК РК
Касым-Жомарт Токаев принял акима области Абай
Турнир по паранастольному теннису впервые открылся в Астане
Арестован вице-министр культуры и спорта
Падеж лошадей в Акмолинской области: представители МСХ выехали в районы
Олжас Тулеуов, замглавы АСПиР: «Для Агентства важно разработать документ, отвечающий вызовам времени»
Несуществующие машины «продавал» казахстанцам астанчанин
Абиба Абужакынова завоевала серебряную медаль Grand Slam
Ответственность перед предками и потомками
Назначен заместитель управделами президента
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Академия наук: миссия выполнима
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Время разъяснений о времени
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
Женщины руководят каждым четвёртым сельхозпредприятием в РК
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
В Семее горит торговый центр

Читайте также

Климат и ядерные отходы
Есть спонсор? Признавайся!
Патриот и гражданин
Токаев: Куттыкадам снискал уважение в обществе

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]