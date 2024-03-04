Первый автомеханик на селе

Житель пригородного поселка Жибек жолы Бекзат Лебаев начинал строить помещение мастерской для ремонта легковых машин, будучи уверенным в том, что клиенты у него не переведутся. Место ведь оживленное – столица рядом.

К стройке подошел основательно и поднял собственными силами добротное и просторное помещение СТО рядом со своим домом. Ну, а когда пришло время устанавливать внутри оборудование, которое стоит немалых денег, подал заявку на участие в программе «Ауыл аманаты».

После прохождения всех предварительных этапов сельский автомеханик получил от государства в рамках программы 7,5 млн тенге. Они будут использованы для приобретения самых необходимых видов оборудования: подъемника, передвижной кран-балки, лебедки, набора инструментов, приспособ­лений для шиномонтажа. Часть оборудования из этого списка уже завезена в мастерскую, другую еще предстоит закупить.

– До полного технического оснащения новой мастерской буду продолжать работать в старом помещении, – говорит Бекзат Лебаев. – Не хочу даже на время останавливать дело, ведь на услуги автомеханика есть устойчивый спрос. Кому-то нужно перебрать двигатель машины. Чтобы определить его «болячки», использую компьютерную диагностику. Еще берусь за ремонт коробок передачи, узлов и деталей ходовой части...

К слову, эти виды ремонта по плечу лишь механикам со стажем. А Бекзат, несмотря на молодость, относится именно к таковым. Дело в том, что с «железками» он знаком с детства. Помогал отцу, который также работал на СТО и мог устранить в автомобиле практически любую неисправность.

В ходе разговора молодой предприниматель рассказал, что после окончания школы сначала поступил на юридический факультет. Но спус­тя несколько месяцев обучения тяга к технике взяла свое: перевелся на автомеханический факультет, который и закончил, получил диплом. Теперь вот работает фактически по специальности.

Пример Бекзата Лебаева – еще одно подтверждение того, что наша молодежь все более успешно осваивает сферу предпринимательства. И делает это с удовольствием. В том же селе Жибек жолы мне ранее доводилось встречаться и рассказывать на страницах нашей газеты о многодетной женщине, которая смогла получить от государства безвозмездный грант и открыть швейную мастерскую.

Как выяснилось, до этого она была банковским служащим. Однако возможность придумывать и создавать свои модели одежды оказалась притягательнее.

Так что дорога в бизнес у каждого своя. И очень хорошо, когда выбор делается в пользу любимого дела. Как в случае с сельским автомехаником Бекзатом, у которого, я уверен, все получится.