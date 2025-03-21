Первый прямой авиарейс в Мекку и Медину запустили из Астаны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации пресс-службы воздушной гавани, в священный месяц Рамадан из международного аэропорта Астаны открыт первый прямой рейс в священные города Мекку и Медину

«Рейсы выполняет национальная авиакомпания Air Astana. Время полёта составит 6-7 часов, что открывает новые горизонты для паломников, направляющихся на хадж. Это важное событие для нашего общества и возможность выполнить духовный долг. Сегодня группа пассажиров отправилась в священные места через компанию Hikhmet Travel», – говорится в сообщении.

Там же пожелали пассажирам успешных и безопасных путешествий, приносящих радость и духовное богатство.

Напомним, с 1 мая 2025 года авиакомпания QAZAQ AIR запускает новый маршрут из Астаны в Самарканд с удобным транзитом в Туркестане.