Казахстанцы смогут чаще летать в Узбекистан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 1 мая 2025 года авиакомпания QAZAQ AIR запускает новый маршрут из Астаны в Самарканд с удобным транзитом в Туркестане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Теперь пассажиры могут не только быстро добраться до одного из древнейших городов мира, но и провести время в духовном и историческом центре Казахстана – Туркестане.

Авиарейс Астана - Самарканд будет выполняться дважды в неделю по четвергам и воскресеньям.

Расписание рейсов:

Четверг:

IQ369 Астана 16:15 – Самарканд 20:00

IQ510 Самарканд 21:00 – Астана 01:30

Воскресенье:

IQ369 Астана 07:25 – Самарканд 11:00

IQ510 Самарканд 12:00 – Астана 15:30

Кроме того, также по четвергам и воскресеньям предусмотрен рейс Туркестан - Самарканд.

По четвергам:

Туркестан 19:10 – Самарканд 20:00

Самарканд 21:00 – Туркестан 21:50

По воскресеньям:

Туркестан 10:10 – Самарканд 11:00

Самарканд 12:00 – Туркестан 13:00

Казахстанский авиаперевозчик QAZAQ AIR выполняет рейсы на современных самолетах De-Havilland Dash 8-Q400 канадского производства, уточнили в Минтранспорта.

Также, с 29 мая казахстанская авиакомпания SCAT планирует открытие нового маршрута в Египет по направлению Шымкент – Каир.