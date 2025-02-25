Казахстанцы смогут чаще летать в Узбекистан

Транспорт,Гражданская авиация
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Дана Аменова
корреспондент

Новый международный авиарейс запустят весной

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 1 мая 2025 года авиакомпания QAZAQ AIR запускает новый маршрут из Астаны в Самарканд с удобным транзитом в Туркестане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Теперь пассажиры могут не только быстро добраться до одного из древнейших городов мира, но и провести время в духовном и историческом центре Казахстана – Туркестане.

Авиарейс Астана - Самарканд будет выполняться дважды в неделю по четвергам и воскресеньям.

Расписание рейсов:

Четверг:

IQ369 Астана 16:15 – Самарканд 20:00
IQ510 Самарканд 21:00 – Астана 01:30

Воскресенье:

IQ369 Астана 07:25 – Самарканд 11:00
IQ510 Самарканд 12:00 – Астана 15:30

Кроме того, также по четвергам и воскресеньям предусмотрен рейс Туркестан - Самарканд.

По четвергам:

Туркестан 19:10 – Самарканд 20:00
Самарканд 21:00 – Туркестан 21:50

По воскресеньям:

Туркестан 10:10 – Самарканд 11:00
Самарканд 12:00 – Туркестан 13:00

Казахстанский авиаперевозчик QAZAQ AIR выполняет рейсы на современных самолетах De-Havilland Dash 8-Q400 канадского производства, уточнили в Минтранспорта.

Также, с 29 мая казахстанская авиакомпания SCAT планирует открытие нового маршрута в Египет по направлению Шымкент – Каир. 

#Узбекистан #Самарканд #авиарейс #маршрут #полеты

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