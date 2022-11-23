Первый разгром и первая ничья

В Катаре продолжает набирать обороты чемпионат мира по футболу, который проводится лишь раз в четыре года.

Во второй день первенства планеты сыграли шесть команд, и с тремя из них в разные годы встречалась наша сборная.

Так, Казахстан дважды играл с Англией и оба раза уступил: в 2008 году в Лондоне со счетом 1:5 и в 2009-м в Алматы – 0:4. Дважды мы сыграли и с Нидерландами: в Амстердаме в 2014-м мы уступили им со счетом 1:3, а в 2015 году с минимальным счетом 1:2 проиграли в Астане. Еще два поединка в своей истории мы провели с Ираном. В 1998 году в Таиланде на Азиатских играх (мы тогда еще выступали в Азиатской конфедерации футбола) проиграли иранцам со счетом 0:2 (кстати, на тех играх Казах­стан обыграл нынешних хозяев мундиаля – сборную Катара со счетом 2:0). А еще мы с ними встречались на чемпионате Западно­азиатской федерации футбола, проходившем в Иордании в 2000 году, где иранцы оказались сильнее – 0:3.

А теперь, собственно, о чемпионате мира. В матче первого тура группового этапа сборная Англии встречалась с национальной командой Ирана и разгромила ее со счетом 6:2 на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. На 35-й минуте счет открыл Джуд Беллингем, на 43-й и на 62-й дублем отметился Букайо Сака, на 46-й гол забил Рахим Стерлинг, на 71-й Маркус Рашфорд отправил в ворота иранцев пятый мяч, на 90-й Джек Грилиш провел шестой гол. У иранцев на 65-й отличился Мехди Тареми и он же на 113-й добавленной минуте с пенальти оформил дубль. Кстати, это был самый долгий матч, завершившийся в основное время в истории первенств планеты. Главный арбитр матча добавил 14 минут к первой половине игры и ко второй еще 10. В итоге финальный свисток прозвучал на отметке 117 минут и 16 секунд.

Далее на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе встретились сборные Нидерландов и Сенегала. Первый тайм прошел без забитых мячей, а во втором благодаря голам Коди Гакпо на 84-й и Дави Клаасена на 99-й минутах европейцы все же обыграли сильнейшую команду Африки.

Завершили игровой день поединком в городе Аль-Райане на стадионе «Ахмед бин Али» национальные сборные США и Уэльса. На 36-й минуте Тимоти Веа вывел североамериканскую команду вперед, а вот валийцев спас от поражения Гарет Бэйл (который сейчас, кстати, выступает в США за клуб «Лос-Анджелес»), точно исполнивший одиннадцатимет­ровый на 82-й минуте.