Первый рейс Air Asia X прибыл из Куала-Лумпура в Алматы

В Международном аэропорту Куала-Лумпур состоялось торжественное открытие первого рейса малайзиского лоукостера Air Asia X по направлению Куала-Лумпур – Алматы – Куала-Лумпур, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КГА.

Фото: пресс-служба КГА МТ РК

В церемонии открытия рейса участвовали министр транспорта Малайзии Энтоне Локе, председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК Салтанат Томпиева, посол РК в Малайзии Болат Сугурбаев, глава холдинга Capital A Камарудин Меранун, председатель компании Air Asia X Бенямин Исмаил и другие.

Министр транспорта Малайзии Энтоне Локе в своем выступлении отметил, что его страна рассматривает Казахстан в качестве регионального транзитно-транспортного хаба. В свою очередь председатель КГА МТ РК Салтанат Томпиева выразила благодарность Энтоне Локе, подчеркнув, что для открытия рейсов авиакомпании Air Asia X в Казахстан, была проделана большая работа с участием министерств обеих стран и посольства Казахстана в Малайзии.

- Первый рейс D 7600 вылетел из аэропорта Куала-Лумпур в аэропорт Алматы со стопроцентной загрузкой воздушного судна, что подверждает высокий спрос по указанному направлению. В аэропорту города Алматы малайзискую делегацию встретили руководство акимата Алматы и Международного аэропорта Алматы, - сообщили в КГА.

В комитете отметили, что открытие прямого авиасообщения представит возможность планирования транзитных рейсов в страны Юго-Восточной Азии с удобной стыковкой через Куала-Лумпур.

Рейсы авиакомпании Air Asia X будут выполняться на комфортабельных воздушных судах семейства Airbus, с частотой 4 рейса в неделю из терминала 2 аэропорта г. Куала-Лумпур. Продолжительность полета с Алматы до Куала - Лумпура составит 6 часов 55 минут, добавили в Комитете гражданской авиации.