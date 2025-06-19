Первый урожай баклажанов собирают в Туркестанской области

Сельское хозяйство
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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Баклажаны созрели, завершен первый сбор на юге страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ РК.

Фото: акимат Туркестанской области

В 2025 году в Туркестанской области под посевы баклажанов отведено 2,3 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Основные площади сосредоточены в Сарыагашском, Сайрамском, Жетысайском, Келесском и Тюлькубасском районах, которые традиционно отводят под овощные культуры существенные площади сельхозугодий.

По прогнозам, ожидаемый объем сбора баклажанов составит около 52 тыс. тонн. На сегодняшний день аграриями региона уже собрано 2,9 тыс. тонн первой продукции.

Овощеводы активно используют меры государственной поддержки, включая компенсацию 50–60% затрат на минеральные удобрения по программе субсидирования, возмещение 50% расходов на пестициды, гербициды и биологические средства защиты, а также другие меры поддержки.

Благодаря слаженной работе аграриев и государственной поддержке, овощеводство в Туркестанской области демонстрирует устойчивый рост и способствует обеспечению продовольственной безопасности региона.

Ранее сообщалось о первом сборе арбузов в области.

#Туркестанская область #сбор #баклажаны

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