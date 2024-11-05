Первый в мире деревянный спутник запустили в космос

Технологии , Наука
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В космосе нет воды и кислорода, которые разрушают дерево

Фото: Reuters

Первый в мире деревянный спутник, построенный японскими исследователями, был запущен SpaceX в космос сегодня, 5 ноября, в рамках раннего испытания использования древесины при исследовании Луны и Марса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Ixbt.com

LignoSat, разработанный Киотским университетом и жилищно-строительной компанией Sumitomo Forestry, будет доставлен на Международную космическую станцию в рамках миссии SpaceX, а затем выведен на орбиту на высоте около 400 км над Землей.

Спутник LignoSat размером чуть больше ладони, как утверждают его создатели, призван продемонстрировать космический потенциал возобновляемого материала, пока люди исследуют жизнь в космосе.

«Благодаря древесине, материалу, который мы можем производить сами, мы сможем строить дома, жить и работать в космосе вечно», — сказал Такао Дои, астронавт, летавший на космическом челноке и изучающий деятельность человека в космосе в Киотском университете.

Имея 50-летний план по посадке деревьев и строительству деревянных домов на Луне и Марсе, команда Дои решила разработать сертифицированный NASA деревянный спутник, чтобы доказать, что древесина является космическим материалом.

«В начале 1900-х годов самолеты делали из дерева, — сказал профессор лесного хозяйства Киотского университета Кодзи Мурата. — Деревянный спутник тоже должен быть возможен».

Мурата добавил, что в космосе древесина более долговечна, чем на Земле, поскольку там нет воды и кислорода, которые способствуют гниению или воспламенению.

Выведенные из эксплуатации спутники должны вернуться в атмосферу, чтобы не стать космическим мусором. Обычные металлические спутники создают частицы оксида алюминия во время возвращения, но деревянные просто сгорят с меньшим загрязнением.

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