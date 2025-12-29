Фото: Синьхуа

Конвертоплан Lanying R6000 был разработан компанией China's United Aircraft. Его полезная нагрузка составляет 2 тонны, что значительно превышает показатели вертолетов сходных по весу. Его крейсерская скорость - 550 км/ч, максимальная дальность полета - до 4000 км (в четыре раза больше, чем традиционных вертолетов) на высоте до 7620 м (в два раза больше, нежели у вертолетов).

В свою очередь Global Times сообщает, что конвертоплан может использоваться для передвижения и доставки грузов в труднодоступных районах: например, в горной местности и на море. Как ожидается, Lanying R6000 может использоваться для оказания экстренной медицинской помощи, при спасательных операциях, тушении пожаров, патрулировании и др.

Это первый в мире конвертоплан весом 6 тонн.