Первый в мире магазин роботов формата 6S открылся в Шэньчжэне

Китай
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В районе Лунган города Шэньчжэнь (провинция Гуандун, Южный Китай) в понедельник открылся магазин роботов формата 6S, который является первым подобным магазином в мире, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: Синьхуа

Как сообщили местные власти, соглашения о сотрудничестве с торговой точкой в тот же день подписали в общей сложности 26 компаний-производителей роботов, включая Unitree Robotics.

Интерес к работе с магазином выразили более 200 компаний из верхних и нижних звеньев производственной цепочки, в том числе около 50 компаний, изготавливающих человекоподобных и сервисных роботов. Предприятия охватывают всю производственную цепочку - от исследований и разработки основных компонентов до конечной сборки готовых роботов, от программных алгоритмов до конкретных сценариев применения.

Как заявили в управляющей компании Shenzhen Future Times Robotics Co., Ltd., магазин роботов формата 6S, созданный на основе традиционной модели автомобильного магазина 4S /продажа, запчасти, обслуживание, обратная связь/, предлагает две дополнительные услуги: прокат и изготовление по индивидуальному заказу.

В компании подчеркнули, что магазин пересматривает стандарты обслуживания и модель стыковки спроса и предложения в робототехнической отрасли, формируя эффективный мост для переноса роботов из лабораторий на рынок и трансформации технических концепций в реальные практические решения.

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