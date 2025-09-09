В регионе затянулся капитальный ремонт четырех учебных заведений. По данным местных властей, срыв графика ремонта зафиксирован в школах сел Бельбулак и Нура Талгарского района, в школе № 4 города Конаева, а также в областной школе-интернате им. И. Нусупбаева, расположенной в Алматы. Причина – несвоевременное выполнение обязательств, принятых на себя подрядными организациями. Материалы в отношении недобросовестных подрядчиков уже переданы в суд.
