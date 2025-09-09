Первый звонок прозвучал не везде

Штрафная площадка
1
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В регионе затянулся капитальный ремонт четырех учебных заведений. По данным местных властей, срыв графика ремонта зафиксирован в школах сел Бельбулак и Нура Талгарского района, в школе № 4 города Конаева, а также в областной школе-интернате им. И. Нусупбаева, расположенной в Алматы. Причина – несвоевременное выполнение обязательств, принятых на себя подрядными организациями. Материалы в отношении недобросовестных подрядчиков уже переданы в суд.

фото пресс-службы акимата Алматинской области

Напомним, нынешним летом депутаты маслихата области и представители партии «Amanat» неоднократно проводили конт­рольные рейды по стройплощадкам вышеуказанных проблемных объектов. В частности, школу № 4 им. Касыма Кайсенова, рассчитанную на 2 100 ученических мест, должны были капитально отремонтировать и ввести в эксплуатацию еще в 2023 году. Но по вине застройщика – ТОО «Sheberbuild» – ремонтные работы затянулись на долгий срок.

Учебное заведение распахнуло двери лишь 1 сентября текущего года, но за парты в День знаний сели не все учащиеся. Как показала недавняя проверка, в учебном заведении имеется ряд недочетов, на исправление которых строителям нужно определенное время. И это при том, что по проекту застройщиком освое­на внушительная сумма – свыше 1 млрд тенге!

Похожая ситуация наблюдается и в сельских школах Нуры и Бельбулака, где так же «отличилась» компания Sheberbuild, признанная по решению специа­лизированного межрайонного экономического суда Алматинской области недобросовестным участником процедуры госзакупок. Здесь тоже далеко до завершения ремонта. Иначе говоря, для сельских ребят не прозвучал первый звонок, знаменующий начало нового учебного года.

По всей видимости, данный подрядчик решил «объять необъятное», выиграв тендеры не только на реконструкцию учебных заведений, но и строительство трех многоквартирных домов в Конаеве, замену городских теплосетей. Однако компания не рассчитала свои силы, в результате чего на всех ее объектах сорваны графики строительных работ. И, как следствие, сегодня ведутся судебные тяжбы по искам, поданным представителями местных властей.

Еще один недобросовестный подрядчик – ТОО «Градстройсервис» – не выполнил обязательства по капремонту областной школы-интерната им. И. Нусупбаева. В итоге объект передали другому застройщику, ремонтные работы обещают завершить до конца текущего года.

Остается добавить, что недавно в ходе специального мониторинга, проведенного комиссией партийного контроля при областном филиале партии «Amanat», выявлено отставание от графика ремонтных работ в двух школах города Есика.

#Образование #школа #ремонт #подрядчики

