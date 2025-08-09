Объект занимает площадь 1 га. Местная ребятня приходит сюда выполнять сложные каскадерские трюки на скейтбордах, самокатах, велосипедах. На территории парка обустроены также воркаут-зона, детская игровая площадка, прогулочные тропинки.

Но вот прошло всего два года, а представители местной общественности и журналисты подвергли острой критике состояние парка, на строительство которого было потрачено свыше 471 млн тенге.

– Один из самых дорогих спортивных объектов Конаева стал местом повышенной опасности, – сетуют общественники. – Многие элементы скейтдрома повреждены, а некоторые конструкции изначально имели дефекты, соз­дающие риск получения травм. Об этом говорят сами детишки, приходящие сюда играть.

По просьбе местных активис­тов профессиональную оценку состоянию спортплощадки дали глава Федерации скейтбординга Алматы Андрей Журавлев и предприниматель Михаил Сеньковский, построивший десятки скейт-парков во многих регионах республики. Эксперты подтвердили наличие множества недочетов. По их словам, здесь опасно кататься не только начинающим, но и опытным атлетам. Объект непригоден ни для проведения соревнований, ни для тренировок.

Горожане считают необходимым принять срочные меры по устранению выявленных нарушений, поскольку уже были случаи травмирования среди местных ребят-скейтбордистов.

– Для обеспечения безопасности и функциональности объекта его необходимо полностью переделать с учетом международных стандартов, – подчеркивают общественники. – Важно установить защитное ограждение с учетом специфики экстремальных видов спорта. Речь идет о комплексной реконструкции парка, которая позволит превратить его в полноценное место для активного отдыха молодежи.

В свою очередь общественный деятель Рашид Сагитдинов предлагает построить новый скейтдром в пляжной зоне Капшагайского водохранилища, где имеется большая спортплощадка, а на месте старого возвести Дом культуры с фонтанами.

Как сообщили в пресс-службе акимата Конаева, составлен дефектный акт, в соответствии с которым в ближайшее время планируется провести текущий ремонт скейт-парка.