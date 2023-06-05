Пешехода с инвалидностью насмерть сбили в Аксу

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В городе Аксу Павлодарской области по улице Маншук Маметовой 26-летний водитель автомашины ВАЗ-2108 совершил наезд на 50-летнего пешехода, инвалида 3 группы (глухой), который от полученных телесных повреждений скончался на месте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLICE_of_KZ.

Также накануне на 97 км автодороги Актогай - Шолаксор, вблизи села Жалаулы, 47-летний водитель Volkswagen Passat, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание в кювет. Водитель авто от полученных телесных повреждений скончался на месте.

По фактам ДТП начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК. Назначены необходимые экспертизы.

Автомашины водворены на специальные штрафные стоянки.