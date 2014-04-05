Песни не стареют

На протяжении вечера она была центром программы, а вместе с ней поочередно выступали вокалисты Ерлан Рыскали, Ардак Исатаева, Досымжан Танатаров, Гульзира Бокейхан и другие полюбившиеся столичной публике артисты, а также группа «Аламан» при поддержке оркестра казахских народных инструментов «Сарыарка» и танцевального ансамбля «Шалкыма».
В первом отделении Перизат Турарова пела под собственный аккомпанемент – блоками по нескольку песен сразу, беря небольшую передышку. Здесь в полной мере и проявилось ее дарование. Обладательница Гран-при VI Республиканского конкурса им. Амре Кашаубаева, она в полной мере владеет всеми техническими и ментальными приемами истинно народного пения с домброй, поэтому каждое ее выступление публика встречает с особой симпатией. Даже ее «леворукость» (она левша: правая рука – на грифе, левая бьет по струнам) оборачивается в ее пользу – Перизат называли творческой дочерью Нургисы Тлендиева, у которого был такой же хват.
Артистка включила в программу произведения самых разных жанров, явив таким образом настоящий универсализм. В первую очередь певица обратилась к классике – к сочинениям Ахмета Байтурсынова, поэтессы Сары, Биржан-сала. Особенно удались ей «Письмо Татьяны» Абая, Терме Нартая, казахская народная песня «Ақ бота». Люди старшего поколения, помнящие выступления великих певиц прошлого или знающие их манеры пения по грамзаписям, признают, что Перизат Турарова сохранила все характерные особенности народного вокала, и даже ее движения, ухватки – все соответствует устоявшимся вековым традициям.
Во втором отделении певица выступала уже с оркестром «Сарыарка» и с другим репертуаром, составленным преимущественно из сочинений наших современников. И в этом случае певица была на высоте. Запомнились «Сайра, бұлбұлым» («Пой, мой соловей») М. Ержанова, «Ақ Жайық» Шамши Калдаякова и особенно «Сағындым ғой» («Я так скучаю») ее «творческого отца» Нургисы Тлендиева. Видимо, это одна из любимых ее песен, что было заметно, хотя она технически весьма непроста, зато очень красива. И было непонятно, песня ли красила исполнительницу или сама певица передала свою красоту полюбившейся песне. И зрители высоко оценили мастерство, голос и сценическое обаяние Перизат Тураровой.
Бектур КАДЫРОВ
фото Игоря БУРГАНДИНОВА