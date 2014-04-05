Песни не стареют

Культура
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На протяжении вечера она была центром программы, а вместе с ней поочередно выступали вокалисты Ерлан Рыскали, Ардак Исатаева, Досымжан Танатаров, Гульзира Бокейхан и другие полюбившиеся столичной публике артисты, а также группа «Аламан» при поддержке оркестра казахских народных инструментов «Сарыарка» и танцевального ансамбля «Шалкыма».

В первом отделении Перизат Турарова пела под собственный аккомпанемент – блоками по нескольку песен сразу, беря небольшую передышку. Здесь в полной мере и проявилось ее дарование. Обладательница Гран-при VI Республиканского конкурса им. Амре Кашаубаева, она в полной мере владеет всеми техническими и ментальными приемами истинно народного пения с домброй, поэтому каждое ее выступление публика встречает с особой симпатией. Даже ее «леворукость» (она левша: правая рука – на грифе, левая бьет по струнам) оборачивается в ее пользу – Перизат называли творческой дочерью Нургисы Тлендиева, у которого был такой же хват.

Артистка включила в программу произведения самых разных жанров, явив таким образом настоящий универсализм. В первую очередь певица обратилась к классике – к сочинениям Ахмета Байтурсынова, поэтессы Сары, Биржан-сала. Особенно удались ей «Письмо Татьяны» Абая, Терме Нар­тая, казахская народная песня «Ақ бота». Люди старшего поколения, помнящие выступления великих певиц прошлого или знающие их манеры пения по грамзаписям, признают, что Перизат Турарова сохранила все характерные особенности народного вокала, и даже ее движения, ухватки – все соответствует устоявшимся вековым традициям.

Во втором отделении певица выступала уже с оркестром «Сарыарка» и с другим репертуаром, составленным преимущественно из сочинений наших современников. И в этом случае певица была на высоте. Запомнились «Сайра, бұлбұлым» («Пой, мой соловей») М. Ержанова, «Ақ Жайық» Шамши Калдаякова и особенно «Сағындым ғой» («Я так скучаю») ее «творческого отца» Нургисы Тлендиева. Видимо, это одна из любимых ее песен, что было заметно, хотя она технически весьма непроста, зато очень красива. И было непонятно, песня ли красила исполнительницу или сама певица передала свою красоту полюбившейся песне. И зрители высоко оценили мастерство, голос и сценическое обаяние Перизат Тураровой.

Бектур КАДЫРОВ

фото Игоря БУРГАНДИНОВА

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