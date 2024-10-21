Песню «Атамекен» в честь Дня Республики исполнили 400 учащихся в Астане

Фото: акимат

В честь Дня республики в школах города стартовал мегачеллендж «Моя родина – Казахстан» по песням, пробуждающим чувство национального патриотизма, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Так, в школе-лицее «Казкосмос» №50 в Астане четыреста учеников исполнили песню Ескендира Хасангалиева «Атамекен».

Цель – повышение патриотизма, уважения молодого поколения к стране и земле. Также в рамках праздника в организациях образования пройдут классные часы «Моя республика – моя гордость» среди всех классов. Ученики смогут встретиться с известными людьми.

«День Республики – один из наших главных национальных праздников. Это имеет для нас особое значение. Управление образования города Астаны планирует в рамках праздника организовать масштабные мероприятия в организациях образования. Главная цель - привить у учащихся чувство патриотизма и любви к родине», – сказала пресс-секретарь управления образования Астаны Аяжан Амантайкызы.

По ее словам, данный челлендж продлится до 24 октября и охватит все школы города.

Отмечается, что 25 октября в стране отмечается национальный праздник – День Республики. В Астане пройдет более 100 культурно-массовых, образовательных, спортивных и социальных мероприятий. Среди них праздничные концерты, выставки, экскурсии по достопримечательностям для детей, круглые столы, турниры по национальным видам спорта и многие другие мероприятия.