Петропавловский стадион «Карасай» реконструировали по стандартам УЕФА

Футбол,Строительство
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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Теперь это стадион европейского уровня, который может похвастаться целым рядом новшеств

Фото пресс-службы акимата СКО

После реконструкции стадион «Карасай» в Петропавловске стал соответствовать стандартам УЕФА, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Здесь теперь искусственное поле с системой подогрева и автоматического полива, современное освещение, электронное табло, новые сиденья, навесы над трибунами, комфортные подтрибунные помещения для игроков, судей, команд и СМИ. Также построен новый четырёхэтажный административный корпус с VIP-зоной и кабинками для журналистов. Всё это делает арену не просто удобной, а современной и готовой к приёму международных матчей.

Реконструкция проходила в два этапа. Первый включал техническую модернизацию: освещение, поле, табло, звук. Второй — капитальный ремонт трибун, раздевалок, санитарных помещений, строительство нового корпуса. Общая стоимость второго этапа составила свыше 1,5 млрд тенге.

Стадион «Карасай» — не просто спортивный объект. Он часть истории города, место, с которым связаны эмоции тысяч болельщиков. Теперь он становится символом перемен: технологичных, амбициозных и направленных на будущее.

В ближайших планах — строительство футбольной академии на площади 15 гектаров. В её состав войдёт крытый манеж, рассчитанный на 5 тысяч зрителей. Это говорит о системном подходе к развитию футбола в регионе — от детских школ до профессионального уровня.

Первая игра на обновлённой арене между командами «Кызылжар» и «Улытау» завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

 

#УЕФА #реконструкция #стадион #Карасай

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