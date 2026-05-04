PGL Astana 2026: лучшие команды мира соберутся в столице

Столица

Астана вновь окажется в центре внимания мирового киберспорта

Фото: акимат Астаны

В городе пройдет международный турнир PGL Astana 2026, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат.

В этом состязании по Counter-Strike 2 соберутся 16 лучших команд мира, а город станет ареной, за которой будут следить миллионы зрителей, передает официальный сайт акимата столицы.

Турнир пройдет с 15 по 17 мая на площадке Barys Arena. В нем примут участие 16 команд мирового уровня.

Турнир, прошедший в 2025 году, имел большой успех: показатели онлайн-просмотров достигли рекордных отметок, а международная аудитория проявила высокий интерес. В результате Астана укрепила свой статус одного из новых центров мирового киберспорта. Проведение турнира в 2026 году стало логическим продолжением этого достижения.

Организатор турнира — PGL Esports SRL, один из ведущих мировых операторов по проведению киберспортивных соревнований.

В 2026 году призовой фонд турнира увеличен до 1,6 млн долларов США. Это делает его одним из самых высокооплачиваемых турниров по Counter-Strike 2 вне мэйджоров (серия киберспортивных турниров).

#Астана #турнир #киберспорт

