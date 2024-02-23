Итальянский пианист проведет мастер-класс для солистов академии Astana Opera

Фото: пресс-служба театра "Астана Опера"

По информации ведомства, постановка состоится в театре в конце апреля. Впервые с солистами будет работать известный оперный педагог, пианист и дирижер Алессандро Бениньи. Коуч-пианист был приглашен специально из Италии для проведения мастер-класса. Во время обучения Бениньи расставит акценты, отработает с солистами фразировку и стилистику «бельканто».

Алессандро Бениньи более 20 лет преподавал в Академии лирического искусства в Озимо (Италия) и работал с мировыми оперными исполнителями. В качестве пианиста и музыкального руководителя сотрудничал с известными театрами и фестивалями Европы, Японии и других стран. Теперь своим бесценным багажом знаний маэстро поделится с казахстанскими солистами, отметили в Минкультуры.