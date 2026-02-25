Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

25 февраля в Карагандинской области при выполнении плановых учебно-тренировочных полётов истребитель Су-30СМ потерпел крушение, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

"Экипаж самолёта своевременно катапультировался. Лётчики живы, угрозы их жизни и здоровью нет. Они находятся под наблюдением медицинских специалистов", - говорится в сообщении.

Район падения оцеплен. Угрозы для населения и объектов инфраструктуры нет. Для установления причин и обстоятельств происшествия создана специальная комиссия Министерства обороны во главе с начальником департамента безопасности полётов

По результатам расследования будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение.