Истребитель Су-30СМ потерпел крушение в Карагандинской области
19
Жертв нет
25 февраля в Карагандинской области при выполнении плановых учебно-тренировочных полётов истребитель Су-30СМ потерпел крушение, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны
"Экипаж самолёта своевременно катапультировался. Лётчики живы, угрозы их жизни и здоровью нет. Они находятся под наблюдением медицинских специалистов", - говорится в сообщении.
Район падения оцеплен. Угрозы для населения и объектов инфраструктуры нет. Для установления причин и обстоятельств происшествия создана специальная комиссия Министерства обороны во главе с начальником департамента безопасности полётов
По результатам расследования будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение.