Истребитель Су-30СМ потерпел крушение в Карагандинской области

Происшествия
19

Жертв нет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

25 февраля в Карагандинской области при выполнении плановых учебно-тренировочных полётов истребитель Су-30СМ потерпел крушение, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на Минобороны

"Экипаж самолёта своевременно катапультировался. Лётчики живы, угрозы их жизни и здоровью нет. Они находятся под наблюдением медицинских специалистов", - говорится в сообщении.

Район падения оцеплен. Угрозы для населения и объектов инфраструктуры нет. Для установления причин и обстоятельств происшествия создана специальная комиссия Министерства обороны во главе с начальником департамента безопасности полётов

По результатам расследования будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение.

#минобороны #крушение #истребитель

Популярное

Все
Учебник как инструмент успеха
Чтобы быть в авангарде технологического прогресса
Конституционное проявление Справедливого Казахстана
На стыке жанров, стилей и идей
ФК «Окжетпес» будут спонсировать аграрии региона
Искусство света и тьмы
Генерация будет увеличена
Для новых спортивных достижений
Навестили ветерана-долгожителя
Жемчужина региона
Армия открыла двери в вузы
И дамба есть, и проблемы остались
Не все готовы к встрече вешних вод
Испытание Софией
Возьмите церий, возьмите литий!
В этом году планируется трудоустроить свыше полумиллиона человек
Две бронзы от мушкетеров
Драмы в стартовых поединках
От угледобычи – к комплексам глубокой переработки
Когда земля – на вес золота
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Морозы возвращаются в Казахстан
Софья Самоделкина обновила личный рекорд на Олимпиаде в Италии
На службе Отечеству
IT-таланты представят Казахстан на международных чемпионатах FIRST в 8 странах мира
Казахстан стал крупнейшим партнером Wabtec по производству локомотивов
История региона в живописи
Схему хищения из бюджета в сфере образования раскрыли в Туркестанской области
В кинотеатрах Казахстана массово транслируются видеоролики в поддержку Конституции
Вновь в строю офицеры запаса
Карло Анчелотти станет самым высокооплачиваемым среди тренеров сборных
Не только сильные, но и красивые
Farabi University – стратегический центр науки, инноваций и национального развития
Юные хоккеисты Astana Team выиграли международный турнир в Канаде
Сахарный завод работает стабильно
Алматинский апорт выходит на экспорт
Весенние бонусы: как казахстанцы отдохнут на 8 марта и Наурыз
Президент поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан
«Ордабасы» сменил владельца
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Буханка хлеба по 70 тенге
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста

Читайте также

Мощные ливни обрушились на Бразилию
Более 70 тигров погибли в Таиланде за две недели
На Бали объявлен наивысший уровень погодной опасности
В Мексике продолжаются беспорядки после убийства наркобарона

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]