В Казахстане идет реализация пилотного проекта по размещению государственного заказа на дошкольное воспитание и обучение с применением методики ваучерного финансирования. Такой проект открывает доступ к размещению госзаказа всем дошкольным организациям, в том числе частным, при условии их соответствия установленным требованиям. Однако пилотный проект, внедряемый в Атырау, начал давать сбои.

Заведующих городскими детскими садами беспокоит дальнейшая судьба их организаций в связи с новыми изменениями. С их слов, сумма ежемесячно перечисляемых средств по факту посещения детей недостаточна для того, чтобы покрыть расходы на коммунальные услуги, заработную плату, налоги. Некоторые дошкольные учреждения в течение нескольких месяцев не могут получить свои заработные платы, что вызывает недовольство педагогов, помощников воспитателей и всего персонала.

– Основные преимущества новых правил в том, что родителям предоставляется возможность самостоятельно выбирать детский сад. Это стимулирует здоровую конкуренцию среди всех садов, независимо от форм собственности. Одним словом, деньги идут за ребенком, а не за учреждением. Такой подход делает процесс пос­тупления детей в детсады более прозрачным, – говорит специалист по дошкольному образованию областного управления образования Гульсум Жумабеккызы.

Если при прежней системе очередь формировалась в зависимости от возможностей учреждения, то теперь она создается на основе ваучеров, которые следуют за ребенком. Родители будут получать государственный ваучер, который смогут использовать в любом детском саду из утвержденного перечня. Это, безусловно, удобно, но вот интересы педагога, а в процессе воспитания детей специалист играет ключевую роль, практически оставили без внимания.

Как разъяснили в управлении образования, деньги теперь перечисляются по факту. Сколько дней ребенок посещал детсад – столько и средств отправляют в дошкольное учреждение.

На совещании в областном маслихате депутат Айжан Сарсембаева заострила внимание на этих нюансах.

– Будет группа полностью укомп­лектована или вдвое меньше – ситуа­ция для педагога не меняется. Все равно воспитатель будет с детьми весь день, а зарплату получит по сис­теме подушевого финансирования. Считаю, что ваучерная система отражает только интересы родителей и до конца не отработана. За какой счет государственные садики будут обновлять мебель, покупать игрушки, канцтовары? У них нет возможности открывать дополнительные кружки, студии или секции, как это делают частные детсады. В первые же месяцы появились сложности из-за ваучерного финансирования, – сетует Айжан Сарсембаева.

По информации руководителя городского отдела образования Айнагуль Дюсекеновой, проблема имеется и решение будет принято в течение ближайшего времени.

– С 1 июля этого года детские сады перешли на систему ваучерного финансирования. В то время шло летнее накопление, то есть детские сады еще не полностью приняли детей. К тому же подошло время для ухода сотрудников в отпуска. Поскольку ваучерное финансирование предос­тавляется по количеству детей, то при неполном заполнении покрыть финансовые расходы было невозможно. Задолженность детских садов за два месяца была аккумулирована и направлена в областное управление образования. Вопрос решается, – пояснила Айнагуль Дюсекенова.

Министерство просвещения нас­троено на то, чтобы каждый детский сад, государственный или частный, сам учился зарабатывать деньги. Но возможности неравны.

После недовольства педагогов областное управление образования приняло решение с октября исключить пять детских садов из пилотного проекта ваучерного финансирования.

«Механизм ваучерного финансирования предусматривает выделение средств только в зависимости от фактического количества принятых детей. Из-за этого указанные учреж­дения не могут получать полноценное финансирование для своей дея­тельности», – проинформировали в акимате.