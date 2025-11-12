Проект будет реализован в РГУ «ГЛПР «Семей орманы»

Фото: Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии

Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии совместно с GIZ провел семинар по вопросам внедрения системы маркировки древесины. В обсуждении приняли участие представители госорганов, предприятий и НПП «Атамекен», сообщает Kazpravda.kz

На семинаре были представлены ключевые выводы анализа регуляторного воздействия, возможности внедрения системы прослеживаемости древесины и предложения по её улучшению. Участники обсудили нормативные и технические аспекты внедрения маркировки.

По итогам семинара определены дальнейшие шаги по согласованию и внедрению системы маркирования древесины.

Пилотный проект будет реализован в РГУ «ГЛПР «Семей орманы» с целью последующего масштабирования на национальном уровне.