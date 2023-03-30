Пирамиду Хеопса временно закроют для туристов в Египте

Пирамида Хеопса в египетской Гизе будет временно закрыта для посещения туристами для проведения реставрации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства туризма и древностей Египта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия .

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«Цель — приступить к работам по реставрации в рамках программы регулярного обслуживания в пирамидах Гизы. Пирамида Микерина будет открыта для посещений изнутри на протяжении всего периода закрытия пирамиды Хеопса», — сообщили в ведомстве.

Ранее, 2 марта, министр туризма и по делам древностей Египта Ахмед Исса сообщил о том, что в пирамиде Хеопса в Египте обнаружен ранее неизвестный коридор. Египетский историк и археолог Заки Хавас заявил, что это одно из самых важных открытий, связанных с пирамидой Хеопса в современную эпоху.

Пирамида Хеопса была построена примерно в 2560 году до н.э. В 1872 году в ней была обнаружена так называемая комната цариц. От нее отходят шахты, которые находятся за массивными дверями, которые не были открыты до сих пор.