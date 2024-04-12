Писатель Александр Казанцев совершил революцию в научной фантастике

Каждый, кто решит проникнуть в глубь веков, чтобы разобраться в закономерностях истории человечества, обязательно отметит для себя один занимательный факт: нередко прорывные открытия, в корне меняющие наши представления о мире, впервые совершались на страницах художественных произведений, а уже потом в лабораториях, конструкторских бюро или на полигонах. В наши дни уже никого не удивишь такими привычными вещами, как сотовый телефон, электромассажер, микроволновка или видеозвонок. А ведь до того, как все эти приспособления стали обыденной реальностью, они считались всего лишь гипотезами, рассыпанными по книгам писателя Александра Беляева.

Награждала ли природа фантастов даром предсказывать будущее или же они просто понимали исторические процессы лучше других, каждый пусть решит для себя сам. Как бы то ни было, а 2 сентября 1906 года в Акмолинске родился человек, который «предвосхитил космический век своей фантазией» и стал одним из тех, кто пробудил в Юрии Гагарине мечту покорить небо и вырваться в просторы Вселенной. Этим человеком был писатель Александр Петрович Казанцев.

«Что я помню об Акмолинске? – писал он в автобиографической повести «Пунктир воспоминаний». – Двухэтажный дом на площади, большую комнату с отгороженной перилами лестницей в нижний этаж. И еще гигантские шаги. Лечу все выше и выше, и у меня захватывает дух. Родился страх высоты... Ровные бескрайние степи, как море, смыкаются с небом у горизонта. Лошади тащат кибитку в Петропавловск, куда перебирается наша семья по приказу деспотического деда, разгневанного на отца. Юрты на дороге, табуны лошадей, вкусный, бьющий в нос кумыс, гостеприимные хозяева, с которыми отец, Петр Григорьевич, говорит на их языке».

В Петропавловске на девятилетнего Сашу напало страшное желание написать роман «Восстание в Индии». И хотя тетрадки с рукописью этого романа не сохранились, а о самой Индии Казанцев тогда знал чуть больше, чем ничего, отсчет своей писательской деятельности он все равно вел от затерявшихся в бурном потоке времени «каракулей ребенка».

Затем наступила взрослая жизнь – работа в Омске, переезд в Томск, учеба в тамошнем технологическом институте, присвоение квалификации инженера, верность которой Казанцев сохранит до конца своих дней. Из всех его изобретений особняком стоит радиотанкетка

ЭТ-1-627, использовавшаяся при прорыве блокады Ленинграда и прозванная «электрокамикадзе». Сохранившийся экземпляр этого грозного оружия по сей день выставлен в экспозиции музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе.

Свои первые научно-фантастические произведения писатель создал еще до войны, и с каждым годом его положение в советской фантастике только упрочнялось. Каждая новая книга неизменно привлекала читателей смелостью предположений и точностью предвидения. Так, например, изобразив в романе «Пылающий остров» использование достижений науки во вред человечеству, Казанцев фактически предсказал бомбардировку Хиросимы. А высказанная в рассказе «Взрыв» гипотеза о том, что Тунгусский метеорит был на самом деле упавшим НЛО, привлекла внимание Сергея Королева, который организовал специальную экспедицию в надежде обнаружить детали марсианского корабля. Своими произведениями Казанцев заложил основы уфологии, и на III Bceмирном конгрессе палеокосмонавтики его идеи рассмат­ривались как основа науки о посещении земли инопланетянами. К слову, самим термином «инопланетяне» русский язык также обязан Александру Петровичу.

Настоящий фурор произвели рассказы и повести писателя, посвященные покорению космоса человеком. Такие произведения, как «Лунная дорога», «Гость из космоса», «Марсианин» и «Звездные пришельцы» по воспоминаниям многолетнего редактора журнала «Техника — молодежи», вызвали всемирный интерес. Особое место занимает повесть «Планета бурь», экранизированная режиссером Павлом Клушанцевым в 1961 году. Новаторская картина сразу же покорила поклонников кино по всему миру. Права на ее прокат приобрели 28 стран. Знаменитый режиссер Джордж Лукас, посмотрев фильм в детстве, впоследствии рассказывал, что вдохновлялся им при создании «Звездных войн». Такое же признание можно было услышать и от Стенли Кубрика, создателя культовой «Космической одиссеи 2001 года». А Ридли Скотт задейст­вовал в фильме «Прометей» скафандры, подобные тем, что были ранее на героях «Планеты бурь».

Созданный Казанцевым сценарий фильма впервые давал зрителю возможность погрузиться в мир доисторических существ – динозавров. Хрестоматийной стала сцена нападения птеродактиля на летающую машину главных героев фильма. Ярким и запоминающимся получился образ «гуманной машины», робота по имени Джон, гибель которого предвосхитила одну из самых известных сцен мирового кинематографа. Читаем: «Робот одиноко стоял среди огня, и его застывшие в борьбе руки были протянуты к покидавшим его людям... Красноватые отблески играли в его глазах, и они впервые казались живыми, смотрели вслед людям с укором. Он стал оседать совсем как живой, чуть накренился и повалился в сторону людей. Расплавленная магма поглотила его». Ничего не напоминает? А если прибавить к этому поднятый большой палец и фразу «I’ll be back»? Да-да, вылитый терминатор. И это за двадцать с лишним лет до выхода одно­именного фильма. Не случайно в начале 90-х один из американских кинокритиков писал Казанцеву, что фильм по его сценарию все это время не сходит с экранов, а созданный им Джон стал прообразом всех роботов в кинематографе Соединенных Штатов.

Стоит ли удивляться, что произведения «пророка от фантастики» оказали влияние на становление Юрия Гагарина как летчика и космонавта? Наряду с поэтом Янкой Купалой, чье стихотворение «Мальчик и летчик» было у Гагарина любимым, Казанцев стал духовным воспитателем первого человека в космосе. Сам писатель узнал об этом только в начале 80-х, когда работники Генштаба Вооруженных Сил СССР сообщили, что в архиве Гагарина обнаружили его статью «Воплощение мечты», опубликованную в 1958 году в «Правде». Как оказалось, эту статью будущий космонавт вырезал во время своей службы в Мурманске и с тех пор всегда держал при себе.

Завершением творческого пути Казанцева стал двухтомный мнемонический роман «Фантаст», опубликованный в 2001 году. Трагична история его создания. Самовольное вмешательство в текст корректора издательства «Современник» Сергановой привело к тому, что многие события советской истории получили превратную, тенденциозную интерпретацию, и роман-исповедь превратился, как говорили читатели, в оплевывание прошлого. К примеру, героя-молодогвардейца Олега Кошевого корректор назвала «подлинным предателем», виновным в гибели своих товарищей. Такой «модернизации» произведения в угоду новой политконъюнктуре сердце 95-летнего писателя, недавно потерявшего любимую жену и многих близких друзей, не выдержало. От перенесенного инфаркта Казанцев уже не оправился...

Однако смерти он никогда не боялся. Тем более оптимистично звучат его слова: «Путь к долголетию – это путь к совершенству, моральному и физическому. А бессмертие – вполне достижимо. Дети, внуки, память об ушедшем человеке – вот вам и бессмертие». Залогом бессмертия Александра Казанцева стали его замечательные романы, повести и рассказы, восславившие человеческий гений и позволившие читателям мысленно перенестись в притягательный мир прекрас­ного далека.