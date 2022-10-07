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Общество
Письма и газеты полувековой давности нашли в почтовых ящиках в одном из домов Петропавловска

Необычную находку при ремонте подъезда в одной из многоэтажек сделали в Петропавловске. Оказалось, что обычные почтовые ящики почти полвека хранили тайну - десятки писем и поздравительных открыток. "Потеряшки" даже сохранили имена и фамилии получателей. И жильцы дома надеются спустя полстолетия все же передать корреспонденцию адресатам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Пожелтевшие конверты и открытки с чуть выцветшими чернилами - необычная корреспонденция в семье Герасимовых заняла весь стол. Неизвестные адресаты, но знакомые названия улиц, пусть даже уже и переименованных по нескольку раз - таким раритетом похвастает не каждый.

Необычную находку сделали несколько дней назад. В подъезде начали делать ремонт, и жильцы посчитали, что старые почтовые ящики уже никому не нужны.

"Первый ящик оторвали - упало 2 или 3 письма. Оторвали второй - все остальное провалилось из ящиков. Письма, открытки поздравительные. Старые квитанции на печатных ещё машинках", - рассказывает житель Петропавловска Виктор Герасимов.

Среди практически полувековой корреспонденции сосед с первого этажа нашел свою квитанцию с долгом в 2 рубля за коммуналку. То ли за свет не оплатил, то ли за воду - сейчас о таких тарифах только мечтать.

"Было одно уведомление с почты, то ли с Грузии посылка была. Пожалел, что выкинул. Надо было тоже забрать. Может кто-то до сих пор посылку ждёт", - поделился Виктор Герасимов.

В 1976-м в газете "Правда" писали про элеватор, уборку и разоружение ООН.

"Почти полвека прошло, а мы обсуждаем те же новости", - заметил горожанин.

Виктор Герасимов надеется, что те, кому были адресованы эти письма, живы и будут рады получить весточку из прошлого столетия.

 

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