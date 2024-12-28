Письма Морозу на почту ношу

Общество
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В почтовые ящики, установленные в резиденции Аяз Ата, каждый день поступают кипы писем. Резиденция распахнула двери в день зимнего солнцестояния, когда кочевники-тенгрианцы отмечали Қара түн – культовый праздник победы света над тьмой. Каждая деталь здесь создает новогоднее настроение: пахнет хвоей, горят гирлянды, отсчитывают время большие часы. Необычной усадьбе всего второй год, но гости уже определили главные атрибуты: два почтовых ящика для писем Аяз Ата и его снежной внучке Ақшақар.

фото предоставлено Восточно-Казахстанским музеем-заповедником

Как рассказали в областном музее-заповеднике, дети и взрослые в очередь выстраиваются, чтобы отправить свои послания.

– Трогательные письма были у детишек из центра аутизма «Асыл Мирас» и школы-интерната «Ак Ниет» для ребят с проблемами опорно-двигательного аппарата, – поделились в музее. – Многие ничего не просили, а сами дарили рисунки с пожеланиями. Они желали Аяз Ата не болеть, заниматься спортом, иметь много друзей.

Сказочная резиденция будет работать до февраля. По словам музейщиков, больше всего эмоций на празднике с Аяз Ата и Ақшақар у детдомовцев. Их письма невозможно читать без слез. Все просят, чтобы рядом с ними были мама и папа. Для таких гостей в усадьбе всегда готов стол со сладостями.

Сейчас в необычной резиденции решили хотя бы отчасти разгрузить почтовые ящики. Морозный Дед начал вести странички в соцсетях: t.me⁄aiazata_vko, Instagram.com⁄aiazata.vko. А также у него появилась электронная почта: ata.aiaz@yandex.kz.

«Все письма обязательно будут прочитаны», – заверили в музее-заповеднике.

#дети #письма #сказка #резиденция #Новый год #Аяз Ата

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