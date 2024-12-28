Письма Морозу на почту ношу
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В почтовые ящики, установленные в резиденции Аяз Ата, каждый день поступают кипы писем. Резиденция распахнула двери в день зимнего солнцестояния, когда кочевники-тенгрианцы отмечали Қара түн – культовый праздник победы света над тьмой. Каждая деталь здесь создает новогоднее настроение: пахнет хвоей, горят гирлянды, отсчитывают время большие часы. Необычной усадьбе всего второй год, но гости уже определили главные атрибуты: два почтовых ящика для писем Аяз Ата и его снежной внучке Ақшақар.