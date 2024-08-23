Письменное обращение заместителя Главнокомандующего Нацгвардии генерала Умбетова К.

4 декабря 2023 года рядовой срочной службы Ербаян Мухтар, проходящий службу в воинской части регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии, получил тяжёлую травму головы.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

По данному факту, как ранее докладывали, возбуждено уголовное дело, которое расследуется Военно-следственным департаментом Министерства внутренних дел. Надзор за ходом расследования осуществляется главной военной прокуратурой.

В свою очередь, Военно-медицинское управление Главного командования Нацгвардии оказывает рядовому Мухтару всестороннюю поддержку, в том числе по выплате компенсаций и организации дальнейшего лечения в ведущих клиниках России и Турции.

Мы поддерживаем связь с семьей пострадавшего, оказывая необходимую поддержку и помощь.

Просим вас доверять информации из официальных и достоверных источников.