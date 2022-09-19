«Плакал» позапрошлогодний ремонт

Власти Караганды не могут заставить подрядчиков переделать крыши и фасады, некачественно отремонтированные за бюджетные деньги.

Даже через суд.

Позапрошлогодний ремонт обер­нулся бедствием для жителей десятков многоэтажек в историческом центре Караганды. Ярко покрашенные фасады, обновленные водостоки и сияющие металлической черепицей крыши не выдержали испытание непогодой.

Во время дождей заливает чердаки, а вместе с ними и квартиры на верхних этажах. В водосточные трубы осадки не попадают: вода стекает вниз по карнизам и фасадам, смывая краску, штукатурку и оставляя грязные борозды.

Жильцы сетуют: мол, старые крыши были надежней, и сожалеют, что согласились участвовать в программе по улучшению архитектурного облика города.

Среди потерпевших от безалаберности строителей и капризов погоды Фарида Тнимова и Юлия Смирнова. Они хозяйки квартир в доме № 36 по проспекту Бухар жырау, попавшем под ремонтную программу. Крышу в их четырех­этажном здании поменяли в 2020 году, и с тех пор люди живут в постоянной сырости.

– После проведенного ремонта у нас в доме постоянно протекает кровля, – рассказала карагандинка Юлия Смирнова. – Из-за этого влага проникает в квартиру № 30 (Фариды Тнимовой. – Прим. авт.) на четвертом этаже, а потом по стенам проникает и в мою. Поэтому у меня появилась плесень. Наносится ущерб ремонту и мебели в наших квартирах.

Жительницы шахтерской столицы пожаловались в районный акимат города, выступивший заказчиком ремонта крыш и фасадов. Что ж, приехали чиновники, залезли на чердак, осмотрели кровлю и признали: да, ремонт сделан некачественно. Поэтому они отправили подрядчику претензию и потребовали довести все до ума в соответствии с условиями гарантии, которые прописаны в договоре о госзакупках. На том дело и встало.

Надо сказать, что такие же неудобства испытывают и жители домов по улице Абая и проспекту Назарбаева. Их квартиры тоже топит во время проливных дождей и в вешние дни, когда тает снег. И их тоже «кормят» обещаниями о ремонте по гарантии.

Всего же в 2020 году в программе по улучшению архитектурного облика Караганды участвовали около 108 многоэтажек. Теперь почти у каждого из них есть проблемы – или с кровлей, или с неправильно установленными водостоками, или с облупившейся краской да отвалившейся штукатуркой. В общем, облик и состояние домов, построенных в 40–50-е годы XX века, пострадали от рук горе-ремонтников.

Чтобы побудить нерадивых подрядчиков к действию, акимат района подал на них в суд. Власти потребовали устранить все дефекты – где нужно, восстановить отвалившуюся штукатурку и разрушенную отмостку, заново выкрасить фасады, переустановить ендовы и водоотводы, заменить кровлю над конкретными квартирами и вывести, наконец, свой строительный мусор.

Суд вынес решение в пользу заказчика. В частности, подрядная организация «Құрылыс орталығы» должна переделать 34 «дефектных» фасада и пять кровель. Это притом, что в 2020 году ей за работу заплатили 62,2 млн тенге.

– Работы по устранению замечаний начаты лишь в пяти домах, – сообщил исполняющий обязанности акима района имени Казыбек би города Караганды Мадияр Жагалбайлы. – Компания «Құрылыс орталығы» провела ремонт в затапливаемых квартирах в 2021 году. Подрядчик исправил дефекты либо выдал денежные компенсации, о чем собственники квартир представили расписки.

Заказчик констатирует: не­смотря на вступившее в законную силу решение суда, дефекты в большинстве домов не устранены. Сейчас чиновники этот процесс практически не контролируют, передав его на откуп судебным исполнителям.

Когда стало ясно, что программа по улучшению архитектурного облика Караганды пробуксовывает, к делу подключились члены Общественного совета. Они про­инспектировали ремонт­ные работы, выслушали жалобы жильцов и стали словесно (других полномочий у общественников нет) подталкивать заказчика к конкретным действиям. А за­одно проанализировали ошибки и сделали выводы, озвучив их чиновникам.

– Основная проблема заключается в том, что сметы по ремонту кровель и фасадов составлены крайне некачественно, – высказывает свое мнение член Общественного совета Караганды Василий Климаков. – Они сделаны без аудита и даже без элементарного осмотра домов, включенных в программу ремонта. Считаю, нужно было заходить в каждый дом и смотреть, в каких видах работ он нуждается – в ремонте ли кровли, замене обрешетки, обновлении ли фасада или установке сливов. Не исключено, что в районном акимате попросту нет грамотных сметчиков.

При этом общественник не снимает вины и с подрядчиков. Они выиграли тендеры на десятки объектов, не соразмерив объемы работ со своими возможностями – с количеством рабочих рук и стройматериалов. А заказчик оставил все это без внимания. Для него главное – освоение бюджетных миллионов. Тем более что выделены они были из рес­публиканской казны. Интересы же рядовых горожан остались на последнем плане.