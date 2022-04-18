Министр юстиции Казахстана Канат Мусин ответил на вопрос, будет ли рассматриваться вопрос о дальнейшем сокращении полномочий Первого Президента РК, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Нельзя отрицать того, что Нурсултан Абишевич Назарбаев сыграл огромную роль в становлении Казахстана в целом как государства. Этому нужно отдавать должное. Об этом говорил и Глава государства. Народ, которой не помнит свою историю, не имеет будущего. Поэтому, если говорить о Законе «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы», то я повторюсь, право законодательной инициативы по Конституции в Казахстане принадлежит трем субъектам – Президенту, Правительству и депутатам Парламента. Министерство юстиции как госорган правом законодательной инициативы не обладает, соответственно, внести в Парламент предложения об отмене или изменении законодательства о Первом Президенте не имеет права», – сообщил Канат Мусин.

По его словам, необходимость изменения этого закона, в первую очередь, будет зависеть от мнения казахстанского общества, и оно может быть реализовано через полномочия как депутатов Мажилиса, так и через полномочия других субъектов законодательной инициативы.

«Сейчас ответить на ваш вопрос – будет ли это изменяться, когда это будет изменяться, я не могу. Потому что этот вопрос на повестке дня в Мажилисе не стоит, чтобы можно было конкретно сказать, что в этой или другой сессии будет рассмотрен. Будущее покажет», – резюмировал глава Минюста.