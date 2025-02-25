Планы есть, да денег нет

В прошлом году городские власти презентовали программу по строительству канализационной системы в частном секторе, где до сих пор в ходу только септики, или по-простому – выгребные ямы, содержимое которых впитывается в почву.

Как рассказали в городском акимате, для решения данной проблемы в 2018-м местными властями было принято решение о подготовке проектно-сметной документации по строительству канализационных сетей в 11 населенных пунк­тах. Проект включили в Комп­лексный план развития Атырауской области на 2021–2025 годы. Однако из-за отсутствия финансирования, а на работы требуется около 6 млрд тенге, исполнение поставили на паузу.

Однако для некоторых микрорайо­нов, где ситуация поистине критическая, власти нашли способ профинансировать работы. Депутаты городского маслихата одобрили выделение 100 млн тенге на начало строи­тельства канализационных сетей в двух в жилых пригородных массивах – Жулдыз и Геолог. Именно там в прошлом году объявлялся режим ЧС в связи с подтоплением территорий грунтовыми водами.

О мерах по обеспечению Атырау совре­менной канализационной системой и технологиями по очистке сточных вод говорят уже продолжительное время. На сегодня в городе имеется около 300 км сетей, 85 канализационно-насосных станций, два канализационно-очистных сооружения, поля испарения. Специалисты признают: система основательно устарела. Более 60% ее участков находится в аварийном состоянии.

Отметим, что городские власти при прокладке канализационных систем намерены сделать упор на самотечные коллекторы вместо напорных. Это когда трубы определенного диаметра проложат под уклоном. Как считается, данная работа наименее трудоемкая.

А пока жителям частного сектора приходится нанимать вакуумные водовозки для откачки быстро заполняю­щихся септиков. Услуга недешевая. Например, откачка колодца объемом в 10 кубометров на сегодня оценивается в 12 тыс. тенге. Вместе с тем проблемой для города является отсутствие дренажной системы. А это напрямую влияет на увеличение объема подпочвенных вод.

Чуть менее четверти века назад в Атырау запланировали реализацию масштабного проекта по восстановлению канала Мостовой для благоустройства правобережной части. На систему возлагались большие надежды. В городе должен был появиться «зеленый пояс», а сам ерик выполнял бы функцию дренажа.

На строительство канала из местного бюджета выделили 1,5 млрд тенге. Водоотводящее сооружение должно было взять начало от реки Жайык в черте областного центра и протянуться до самого Каспийского моря. Денег хватило на 15 км канала, впоследствии работы приостановились.

Планировалось, что основной функ­цией канала будет дренаж подпочвенных вод, который снизит уровень грунтовых вод, предотвратит подтопление большей части города при осадках. За последние десятилетия ерик Мостовой, напротив, превратился в отстойник дождевых и талых вод, стал рассадником комаров в летнее время и местом скопления бытового мусора.

По словам известного в регионе ветерана-гидрогеолога Едиге Сабурова, раньше по руслу ерика Мостового даже суда плавали. Со временем канал обмелел, а уровень воды повышался только при паводке. Почва в городе глинистая, водопроницаемый уровень расположен очень низко, соответственно грунтовые воды находятся высоко.

– Из-за высокого содержания соли в почве вдоль канала растительности практически нет. В будущем ее не станет вообще. В этом случае было бы оптимальным решением провести на канале дноуглубительные работы до прежних природных размеров, чтобы возобновить безостановочное движение воды круглый год, – говорит Едиге Сабуров.

Ученый предлагает заново рассмот­реть последние проектные документы по реконструкции канала. Определить возможность самотека речной воды через канал и рассчитать, насколько можно его углубить. Но для этого снова нужно финансирование. И это уже будет в разы больше, чем те 1,5 млрд тенге, затраченные в начале проекта, который не принес никаких особых результатов.