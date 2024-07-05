Планы по строительству АЭС публично обсудили в Караганде

Фото: пресс-служба Министерства энергетики РК

В Караганде прошли публичные обсуждения планов по строительству атомной электростанции (АЭС) в Казахстане, в которых приняли участие жители города, общественные деятели и экологи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой Министерство энергетики РК

В рамках слушаний выступили представители Министерства энергетики, ТОО «Казахстанские атомные электрические станции», Национального ядерного центра и Института ядерной физики, которые рассказали о преимуществах строительства АЭС, о безопасности современных атомных станций, принципах работы и уровне воздействия АЭС на окружающую среду и здоровье человека.

Заместитель директора Департамента атомной энергетики и промышленности МЭ РКГульмира Мурсалова, в своем выступлении отметила, что строительство АЭС в Казахстане является стратегически важным решением для обеспечения энергетической безопасности страны.

По ее словам, глава государства поднимал вопрос по строительству АЭС еще в 2019 году. Пять лет назад в своем выступлении президент сказал, что обязательно будем этот вопрос обсуждать с народом. Осознавая особенную значимость вопроса, государством организован процесс обсуждения.

«АЭС является стабильным и надежным источником энергии, снижающим потребление углеводородных ресурсов и энергии извне. В условиях увеличения энергопотребления и необходимости перехода к низкоуглеродной экономике оптимальным решением является атомная энергетика. АЭС практически не выделяет углекислый газ и другие парниковые газы, что делает их экологически чистым вариантом», - сказала Мурсалова.

По словам генерального директора ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» Тимура Жантикина, были проведены исследования по выбору района размещения АЭС в Казахстане, результаты которых были оценены МАГАТЭ. В заключении МАГАТЭ отмечено, что факторы, препятствующие размещению АЭС вблизи озера Балхаш, отсутствуют.

Генеральный директор РГП «Национальный ядерный центр РК» Эрлан Батырбеков рассказал о безопасности современных реакторов. Он отметил высокий уровень квалификации национальных предприятий атомной отрасли и имеющийся кадровый потенциал. Национальный ядерный центр РК осуществляет исследования совместно с ведущими поставщиками атомных энергетических в обоснование безопасности существующих и перспективных ядерных реакторов. Результаты исследований уже нашли реальное применение на действующих АЭС в мире – пояснил Батырбеков.

Подводя итоги встречи, участники отметили важность дальнейшего информирования общественности о проекте строительства АЭС и активного вовлечения граждан в обсуждение вопросов, связанных с развитием атомной энергетики в Казахстане.

Напомним, что глава государства инициировал проведение общенационального референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане, с предварительным проведением публичных обсуждений данного вопроса с народом.

В июне текущего года Касым-Жомарт Токаев сообщил, что референдум состоится нынешней осенью.

Также в прошлом месяце (в июне 2024 года) планы по строительству АЭС публично обсудили в Таразе.