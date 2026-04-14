На заседании правительства Премьер-министр Олжас Бектенов отметил необходимость активизации работы акиматов для обеспечения запланированных темпов ввода жилья, сообщает Kazpravda.kz

«В строительной отрасли также следует обеспечить стабильную динамику в текущем году. Строительный сезон уже начался, но ряд системных вопросов до сих пор не решен. Прежде всего, это касается стимулирования строительства за счет финансирования арендного жилья и своевременного подведения инженерной инфраструктуры к новым районам застройки. Фактически мы видим недостаточную активность со стороны акиматов и отсутствие проактивной работы по запуску проектов. При заявленной потребности в 516 млрд тенге на ввод жилья, регионами подтверждена потребность лишь на 249 млрд тенге. Это почти в два раза ниже необходимого уровня», — подчеркнул Олжас Бектенов.