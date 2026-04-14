Планы по вводу жилья регионы подтвердили лишь наполовину – Бектенов

Как заявил премьер, если в ближайшее время акиматы не примут решения, то получат отставание по вводу жилья

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании правительства Премьер-министр Олжас Бектенов отметил необходимость активизации работы акиматов для обеспечения запланированных темпов ввода жилья, сообщает Kazpravda.kz

«В строительной отрасли также следует обеспечить стабильную динамику в текущем году. Строительный сезон уже начался, но ряд системных вопросов до сих пор не решен. Прежде всего, это касается стимулирования строительства за счет финансирования арендного жилья и своевременного подведения инженерной инфраструктуры к новым районам застройки. Фактически мы видим недостаточную активность со стороны акиматов и отсутствие проактивной работы по запуску проектов. При заявленной потребности в 516 млрд тенге на ввод жилья, регионами подтверждена потребность лишь на 249 млрд тенге. Это почти в два раза ниже необходимого уровня», — подчеркнул Олжас Бектенов.

В связи с этим Премьер-министр поручил разработать конкретные механизмы поддержки.

«Если в ближайшее время акиматы не примут решения, то получат отставание по вводу жилья. В этой связи поручаю министерствам национальной экономики и финансов в недельный срок разработать конкретные механизмы, обеспечивающие возмещение местным бюджетам процентной ставки, покрытие основного долга по облигациям, а также создать прозрачные условия для участия регионов в данных инструментах. Нужны готовые решения с четкими параметрами и источниками финансирования», — отметил руководитель правительства.

