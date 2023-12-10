Пласидо Доминго предложил Димашу записать дуэт

Кадр видео: instagram/kudaibergenov.dimash

Всемирно известный испанский оперный певец и дирижер Пласидо Доминго предложил записать дуэт казахстанскому певцу Димашу Кудайберену. Видео диалога артистов с переводом на русский язык опубликовал канал DearsDimash EurasianFanClub в YouTube, передает Tengri Life.

"Мой внук открыл вас для меня. Он прислал ваши записи. Он очень увлечен вами. И открыл для себя вас, как звезду. Ему сейчас только 18 лет. Он барабанщик, и он увидел вас где-то в YouTube.

Он удивился, как это возможно так петь. Сказал, что у вас шесть октав. Но самое удивительное, что они все у вас равноценны", - сказал Доминго.

"Встреча с вами - большая честь для меня. Когда мне было пять лет, дома лежала кассета с записью вашего концерта. Я пришел в музыку из-за вас", - ответил Димаш.