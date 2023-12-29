Пластические операции домашним питомцам набирают популярность в Китае

В мире, Китай, Lifestyle
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В Китае набрал популярность тренд на пластические операции для кошек и собак, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

фото: А.Аманжолова

В Китае набрали популярность пластические операции для домашних питомцев. Об этом сообщает South China Morning Post.

Особенно модным стал тренд на «уши Микки Мауса». Во время этой процедуры форму ушей кошек и собак меняют, делая их более круглыми — в том же стиле, что и у героя известного мультфильма Disney. Некоторые клиники в провинции Чунцин даже устраивают акции, предлагая оплатить процедуру для нескольких питомцев разом.

Стоимость одной операции составляет около 300 юаней. При этом процедура состоит из двух частей. Сначала вводится анестезия, и хирург удаляет часть тканей ушей, что занимает около получаса. Во время второй фазы врач придает ушам нужную форму, чтобы они торчали, а не падали; этот процесс длится от 20 до 60 дней и требует дополнительных визитов в клинику.

Профессиональные ветеринары и защитники животных в Китае выступают решительно против подобной практики, поскольку такие операции причиняют животным боль и стресс. Кроме того, из-за изменения естественной формы ушей животные могут начать расчесывать их, причиняя себе дополнительные страдания.

Хотя законом не запрещено проводить домашним питомцам пластические операции, крупные клиники в больших городах не оказывают таких услуг. Чаще их рекламу можно встретить в питомниках.

Ранее стало известно, кому достанутся права на знаменитого Микки Мауса.

 

#Китай #собака #кошка #пластическаяоперация #уши

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