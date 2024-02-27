Платье, которое подарил Абай

Одним из уникальных экспонатов краеведческого музея является платье, которое великий казахский поэт и мыслитель Абай Кунанбаев подарил дочери Мусы Шаумова.

Как рассказала сотрудник музея Дарья Каливошкина, платье принес­ла в музей в 1970 году дочь Мусы Шаумова – Куляш. Его передал Мусе Шаумову сам Абай, когда тот гостил у него. Точной даты визита никто не знает. Муса Шаумов умер в 1929 году. Он был дальним родственником жены поэта.

Информацию о платье хранители фондов нашли в акте приемки 1970 года. В нем сказано, что это – чапан-платье, состояние удовлетворительное. Цвет коричневый. На подоле – тесьма из серебряных нитей. Подарок Абая долгое время бережно хранили в семье Шаумовых.

А в 2013 году на выставке, посвященной 130-летнему юбилею музея, посетителям впервые показали платье одной из жен Абая. Скромное одея­ние чернильно-фиолетового цвета из тонкой ткани, похожей на атлас, с вышивкой-аппликацией передали в музей еще в конце XIX века. В главной инвентарной книге экспонат записан как платье жены Абая.

Историко-краеведческий музей Семея, один из старейших в Казахстане, открылся в 1883 году. Музей сейчас располагается в доме бывшего генерал-губернатора. В его фондах – свыше ста тысяч экспонатов.