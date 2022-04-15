Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жамбакин сообщил, что Казахстан отказался от платформы цифрового правительства российского "Сбера", передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В связи с геополитической ситуацией и пересмотром своих возможностей принято решение с АО «НИТ» своими силами сделать платформу, привлекая казахстанские IT-компании", - сообщил Аскар Жамбакин на брифинге в СЦК.

По его словам, к этому часу ведется технико-экономический анализ.

"Потребуется порядка 2-3 лет. До конца этого года будут разработаны и начнут применять первые сервисы новой платформы", – резюмировал вице-министр.