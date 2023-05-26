Платят и плачут

Колонка обозревателей
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Лео Тролль

Все мы люди, все – человеки. Вне зависимости от регалий и должностей. Но как-то по-разному понимаем принципы отношений с окружающими. Возьмем вот, к примеру, таксистов. Чего мы от них хотим?

В какой-нибудь иной вселенной они, может быть, пример для подражания. Случится какой-нибудь форс-мажор – всегда бесплатно подвезут. Цены в грозу и снегопад никогда не повысят. Вежливы и обходительны, особенно в аэро­портах. Идеальный таксист не будет вторгаться в личное пространство туриста, прилетевшего на самолете или приехавшего на поезде в страну.

Что же на деле? Нередко подметки на ходу отрывают. Не успел турист паспортный контроль пройти, атакуют по всем правилам осадной науки.

– Такси нужно, брат? – раздает­ся густой бас у самого уха. И вроде как не спрашивает голос, а утверж­дает. Мол, надо, и точка! Турист оборачивается и приседает от неожиданности. Голос соответствует внешности. В ней столько брутальной энергии, столько нерастраченной харизмы, которая буквально выплескивается через край, что неподготовленного человека вгоняет в ступор. А какой взгляд! Редьярд Киплинг вспоминается и его удав Каа. Эффект гипнотический.

И пока турист, подавленный лаконичной экспрессией собеседника, пытается сформулировать ответ, таксист выхватывает багаж и, величаво вышагивая, произносит: «Пойдем! Здесь недалеко».

И гость, особенно если он из цивилизованной страны, покорно плетется следом. Максимум на что его хватает, скромно поинтересоваться: «А дорого будет? Сколько стоят ваши услуги?»

– По счетчику, – отвечает таксист, заканчивая разговор. Тут спросить бы про счетчик, кем сертифицирован, кто устанавливал тариф? Но эти мысли появляются позже, когда таксист на финише называет стоимость своих услуг. Вот где шок и трепет! За полчаса работы – среднемесячная зарплата!

– Это грабеж, – срывающимся голосом возмущается гость.

– Эй, уважаемый, все четко! Согласился на счетчик, вот и не жалуйся, – отвечает владелец «железного тулпара» и опять своим гипнотическим взором давит. – Есть проблемы? Не заплатишь – вообще на счетчик поставлю.

– Тебе с этим жить! – выкрикивает турист, платит и, забрав чемодан, старается побыстрее слиться с городским пейзажем. А то мало ли...

– На том и стоим, – довольно отвечает таксист, с интересом приглядываясь к багажу гостя.

А вот, бывает, попадется более настойчивый клиент. Перед тем как сесть в такси, все-таки добивается внятного ответа о цене на услугу.

– Но все-таки, уважаемый, во сколько в среднем обходится поездка?

– Тысяча пятьсот, – отвечают. А потом выясняется, что имелась в виду цена одного километра.

И что делают туристы? Конечно, платят! А потом плачут. Как правило, в Интернете. Потому что неприятно, когда первое впечатление о незнакомой стране, которую почему-то хвалили соседи, связано с откровенным «кидаловом».

Но даже социальные сети, что интересно, пострадавшего человека не поддерживают. «Его насильно никто в машину не сажал и деньги не отбирал», – пишет один пользователь. «Вчера заходил в бутик, так там обувь продают за 389 тысяч тенге. Тоже прошу принять меры», – отвечает другой. «Мы за рубежом тоже платим бешеные деньги за такси», – возмущается третий.

И невдомек таксистам и комментаторам, что обобрали они сами себя. Ведь в стране, в которой так относятся к гостям, не будет развит туризм, который мог бы стать мощным источником доходов. И тогда цены на такси были бы как в популярном зарубежье, и никого бы это не волновало. И тогда цены на обувь не казались бы такими высокими. И не пришлось бы оправдывать сиюминутную прибыль, которая больше похожа на мошенничество.

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#мошенничество #туризм #тарифы #РК #таксисты #гости страны #гостеприимство #счетчик #лицо страны

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