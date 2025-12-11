Фото организаторов

На мероприятие было заявлено 38 собак.

Основная задача смотра - это проверка и выявление породных Казахских тазы не имеющих свидетельств о происхождении, их документирование и учет.

Проверку экстерьера и детальное описание каждого тазы проводили эксперты Анель Болгумбаева и Наталья Дровосекова.

Эксперты оценивали собак в соответствии с утверждённым стандартом породы. Проводились промеры, обследование зубной формулы, оценка анатомии и движений. Производилась установка средств идентификации (чипирование).

По результатам экспертизы из 38 заявленных собак 14 получили оценку «отлично» и допуск в племенное разведение. Остальные собаки не соответствуют стандарту и не будут допущены к дальнейшей племенной работе.

Такая строгая селекционная оценка направлена на повышение качества и чистоты породы.

На площадке была организована уютная фотозона в виде национальной полу-юрты, где участники могли сделать памятные фотографии со своими тазы. Это придало мероприятию тёплый, самобытный характер и наглядно подчеркнуло статус породы как национального достояния.