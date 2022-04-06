Низкое качество строительства дорог, на которое выделяются миллиарды тенге, возмущает шымкентцев.

…Под землю ушла велодорожка, тротуары провалились, подземный переход по щиколотку затопило ливневыми водами, а на кольце новой развязки и вдоль улицы Рыскулова просевшую дорогу во многих местах пришлось залатать бетонными заплатками. Все это – новые объек­ты городской инфраструктуры, сооружение которых обошлось городскому и республиканскому бюджетам в колоссальные суммы.

Фотографии и видео, сопровож­дающиеся гневными комментариями горожан, требую­щих наказать недобросовестных подрядчиков, заполонили местные страницы социальных сетей. Доста­лось и руководителям города, которые, по мнению шымкентцев, недостаточно строго контролируют ход работ, выбирают победителями конкурсов по госзакупкам сомнительные компании, а то и откровенно потворствуют халтурщикам.

Накал достиг такого градуса, что заместитель акима города Максут Исахов вынужден был пуб­лично отреагировать на шквал критики. На своей странице в Интернете чиновник в случившихся катак­лизмах обвинил… дожди.

Нашлось объяснение и некачественному строительству дорожной развязки на пересечении проспекта Кунаева – улицы Рыс­кулова, цена которой составила 7,9 млрд тенге.

«Развязка на пересечении прос­пекта Кунаева и улицы Рыс­кулова еще не прошла государственной приемки. На объездной дороге на участке проспекта Кунаева проблем нет, ямы образовались на участке по улице Рыс­кулова. Основная трасса была открыта за короткий срок для улучшения дорожного движения в мегаполисе. Полностью она будет принята этим летом. Хочу сообщить, что затем в течение пяти лет будет действовать гарантийный срок для подрядной организации», – написал Максут Исахов.

Объяснять, какая связь существует между тем, что объект не принят в эксплуатацию, и отвратительным качеством его строительства, чиновник не стал. И это притом, что подряд на работы получила известная алматинская компания, декларирующая высокое качество.

Впрочем, с этой дорожной инфра­структурой изначально что-то пошло не так. Автомобилисты и специалисты в сфере организации дорожного движения неоднократно пытались донести до городских властей, что строительство такого дорогого объекта не решит проблему заторов, а только усугубит ее. И в качестве альтернативного ва­рианта предлагали расширить и продлить дороги на параллельно пролегающих улицах, чтобы распределить транспортные потоки. Затраты были бы существенно ниже, а эффективность – выше.

Стоит ли говорить, что все эти замечания и предложения общест­венности руководство города откровенно проигнорировало, продолжая осваивать миллиарды тенге. Расплатой для горожан за все лишения и неудобства, которые они вынуждены были терпеть на протяжении полутора лет, пока шло строительство развязки, стали ямы на проезжей части новой дороги.

Более того, почти за полгода, прошедшие с тех пор, как дорогу открыли для движения, стало понятно: чуда не произошло. Все худшие предсказания сбылись. Во всяком случае, пока обещанного эффекта от развязки город не ощутил. Водители вынужденно замедляют скорость движения, объезжая заплатки на дороге, чтобы не повредить подвеску на рукотворных рифах.

Самое интересное, что досрочное открытие проезда по развязке, не сданной в эксплуатацию (насколько это законно?), горожанам объяснили заботой об их же комфорте. На самом деле все гораздо проще. Через пару светофоров в начале текущего года стартовало строительство еще одной транспортной развязки, которая обойдется казне уже чуть ли не в два раза дороже нынешней.

Процесс приема-передачи объек­та обещали провести в марте, после ввода в эксплуатацию подземного перехода. Но и тут не обошлось без сюрпризов. Первый серьезный дождь затопил его так, что без резиновых сапог передвигаться по нему стало невозможно.

Природа автоматически внесла коррективы в планы дорожников и чиновников, перенесших сроки сдачи транспортной развязки в эксплуатацию на май. На пресс-конференции Максут Исахов озвучил новую дату – конец июня. Видимо, с учетом предстоящего объема переделок. А их довольно много, учитывая, что даже тротуары представляют собой полосу препятствий. То и дело видны проседания, местами настолько глубокие, что проваливается плитка.

Нет, конечно, по тротуарам ходить можно. Только нужно быть предельно осторожным, чтобы не споткнуться на образовавшихся перепадах высот от просадки грунта. Места же провалов дорожники заботливо огородили.

А вот новенькая велодорожка в районе аэропорта стоимостью 122 млн тенге вообще оказалась непригодной для использования. Такое ощущение, что на ней отрабатывали учебное бомбометание. Местные жители называют трассу «полем битвы» и рассказывают, что она ушла под землю после дождей. А ведь со времени сдачи объекта в эксплуатацию прошло всего полгода. Сейчас не то что ездить по ней на велосипеде – ногой ступить страшно...

Максут Исахов заверил журналистов, что вины строительной компании, прокладывавшей дорогу и велодорожку, в случившемся нет. Строительная компания, проводившая канализацию в соседний микрорайон, нарушила технологию, не уплотнила пустоты под асфальтом. И теперь должна восстановить все за свой счет.

– Сейчас обрушенные места разбирают, снова все соберут и уплотнят, – прокомментировал Максут Исахов. – Это зона ответственности компании «Энсаф», которая прокладывала канализационные сети. Все работы будут проводиться за их счет. На строительство велодорожки из бюджета было затрачено 122 миллиона тенге. Проблемные 628 метров обойдутся где-то в 6–7 миллионов.

Привести велодорожку в порядок подрядчику поручено до 15 мая. До этой даты устранить выявленные дефекты на объектах дорожной инфраструктуры обязали и другие компании, ставшие победителями конкурсов. Иначе подрядчикам пригрозили штрафами, которые будут начис­ляться за каждый просро­ченный день.

Такое поручение дал аким Шымкента Мурат Айтенов представителям специализированной комиссии, которая в ходе проверки качества дорог выявила после их ремонта ряд дефектов.

Комиссия, в состав которой вошли специалисты управления транспорта и автомобильных дорог и городского филиа­ла РГП «Национальный центр качества дорожных активов», проверила качество дорожных работ, выполненных восемью компания­ми-подрядчиками и выявила массу недочетов. Например, из 310 км построенных и отремонтированных дорог 2,8 км оказались с дефектами. 21 из 980 отремонтированных выбоин и ям на существующих дорогах города специалисты не приняли из-за некачественного ремонта.

Этакой «вишенкой на торте» в общей ситуации с дорожным строительством в Шымкенте стало сообщение антикоррупционной службы о проведении досудебного расследования. Речь идет о хищении бюджетных средств в размере 747 млн тенге. Эту сумму якобы выплатили за невыполненные работы при строительстве продолжения проспекта Кунаева.

– Начальник управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента, а также я, как его заместитель, попали под досудебное расследование, – сообщил на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов, заместитель главы руководителя Мадияр Баимбетов. – С делом мы еще не знакомились, на допрос нас не вызывали.

В текущем году в Шымкенте запланировали строительство и ремонт 141 объекта дорожной инфраструктуры. В частности, на 19 объектах будут проведены работы по строительству и реконструкции 51,5 км дорог. Средний ремонт предстоит на 291 улице общей протяженнос­тью 223,8 км, капитальный ремонт ждет 19,3 км дорог.

Деньги на дорожное строительство в городе выделяются десятками миллиардов тенге. И если программа дорожного строительства будет осущест­вляться такими, в буквальном смысле провальными методами, 100-процентного качественного покрытия городских улиц не будет и через десятилетия. Максут Исахов признал, что в Шымкенте остро стоит проблема квалифицированных кадров в дорожной отрасли. Дороги мегаполиса, по его словам, чаще всего строят дилетанты. Отсюда и столь плачевный результат, и шквал критики со стороны горожан.