На фоне роста численности детей и увеличения рождаемости вопрос обеспеченности школами и ученическими местами в Казахстане остаётся актуальным. При этом важно отметить, что проблема не нова: на протяжении многих лет она находится в центре внимания как государства, так и региональных властей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz

Фото: акимат Туркестанской области

В последние годы предпринимается ряд мер, направленных на снижение нагрузки на действующие школы. Строятся новые учебные заведения, расширяется существующая инфраструктура, реализуются государственные программы в сфере образования. Эти шаги уже дают результаты: в ряде регионов ситуация постепенно улучшается. Тем не менее с учётом демографических тенденций и неравномерного распределения населения вопрос достаточности школьных мест остаётся значимым и требует системного и долгосрочного подхода.

Существенный вклад в решение проблемы дефицита ученических мест внёс Национальный проект «Келешек мектептері» («Комфортная школа»), инициированный главой государства. Пилотный проект ориентирован на ликвидацию аварийных школ, устранение трёхсменного обучения и снижение дефицита ученических мест в системе среднего образования.

Школы нового формата принципиально отличаются от типовых зданий прошлых лет. Их общая площадь увеличена на 15%–20%, а уровень технического оснащения повышен в 4 раза. В каждой школе предусмотрены кабинеты робототехники, STEM-лаборатории, залы хореографии, коворкинг-пространства, а также до четырёх спортивных залов. В зависимости от численности обучающихся школы проектировались вместимостью от 300 до 2 500 мест, что отражает более гибкий и персонализированный подход к планированию образовательных объектов.

Национальный проект «Келешек мектептері», находящийся на постоянном контроле Министерства просвещения РК и региональных акиматов, приближается к финальной стадии. Оператором строительства 208 школ выступает компания Samruk-Kazyna Construction, обеспечившая полную реализацию проекта — от проектирования до ввода объектов в эксплуатацию. Проект охватывает все 3 мегаполиса и 17 регионов страны, обеспечивая 217,3 тыс. ученических мест в одну смену. Это позволило системно снять острейшие вопросы в сфере образования: устранены 7 аварийных школ, закрыты 49 трёхсменных, ликвидирован дефицит мест в 141 школе.

Проект приближается к своему логическому завершению: одни школы уже принимают учеников, другие готовятся открыть двери в ближайшее время.

Отдельный акцент сделан на развитии сельской инфраструктуры: около 40%, или 83 из 208 введённых в эксплуатацию школ, расположены именно на селе. Это позволило обеспечить равный доступ к качественному образованию городскому и сельскому населению, а также укрепить социальную инфраструктуру регионов. Важным эффектом стало и значительное сокращение маятниковой миграции между микрорайонами мегаполисов и близлежащими населёнными пунктами. Дети получили возможность обучаться в школах по месту проживания, что снизило транспортную нагрузку и повысило качество повседневной жизни семей. Это лишь часть социальных задач, решённых в рамках нацпроекта.

Все этапы строительства, ввода объектов и реализации мероприятий в рамках Национального проекта «Келешек мектептері» осуществляются в открытом формате: отчёты и актуальная информация регулярно предоставляются в публичном доступе.

Меры, предпринятые в рамках нацпроекта, оказали существенное влияние на развитие сектора строительства школ в Казахстане в текущем году. Только за период с января по ноябрь текущего года общая площадь введённых в эксплуатацию общеобразовательных зданий составила рекордные 2,3 млн кв. м, более чем в 5 раз превысив показатель аналогичного периода 2024-го. Фактическая стоимость этих объектов составила 1,2 трлн тг— в 7 раз больше, чем годом ранее.

За 11 месяцев 2025-го в эксплуатацию были введены 202 общеобразовательные школы на 195,5 тыс. ученических мест. Таким образом, количество новых школ увеличилось втрое, а число ученических мест — более чем в 5 раз.

В разрезе регионов наибольший вклад в увеличение школьной инфраструктуры внесли:

Туркестанская область — 33 школы на 23,8 тыс. ученических мест;

Астана — 20 школ на 34,5 тыс. ученических мест;

Жамбылская область — 20 школ на 10,3 тыс. ученических мест;

Алматинская область — 18 школ на 19,7 тыс. ученических мест;

Алматы — 14 школ на 26,5 тыс. ученических мест.

Если учитывать количество ученических мест, стоит также отметить Шымкент (12 школ на 16,2 тыс. ученических мест) и Акмолинскую область (11 школ на 12,4 тыс. ученических мест).

Текущие показатели демонстрируют рекордную динамику роста школьной инфраструктуры в стране, что отражает эффективность принимаемых мер и серьёзный шаг вперёд в обеспечении детей качественными учебными местами.

В целом вырисовывается следующая картина: 2025-й стал знаковым с точки зрения обеспечения страны школьной инфраструктурой и сокращения дефицита ученических мест. За неполный текущий год в эксплуатацию было введено больше новых мест, чем суммарно за полные 2024, 2023 и 2022 годы.

Актуальность подобных инициатив остаётся высокой. Как мы отмечали ранее, численность детей в Казахстане продолжает расти высокими темпами, а значит, без системных мер дефицит ученических мест будет увеличиваться. По прогнозам, в ближайшие три года нехватка может достичь 400 тыс. мест. В частности, в столице этот показатель может составить около 28 тыс. ученических мест. Схожие риски прогнозируются для Алматы, Шымкента, а также для Алматинской, Туркестанской и Мангистауской областей.

Таким образом, реализуемые меры и Национальный проект «Келешек мектептері» демонстрируют впечатляющую динамику развития школьной инфраструктуры в стране. Уже в 2025 году было создано больше новых ученических мест, чем за несколько предыдущих лет, вместе взятых, что позволило существенно сократить дефицит и создать современную, комфортную образовательную среду для сотен тысяч казахстанских детей. Эти результаты показывают, что комплексный и системный подход к развитию школ приносит реальные и заметные плоды.