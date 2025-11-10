Казахстан завоевал вторую золотую медаль Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в плавании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Фото: пресс-служба НОК РК

Первым стал Адильбек Мусин, победивший в финальном заплыве на дистанции 50 метров баттерфляем - 23.85.

Казахстанец Максим Сказобцов стал вторым - 23.87. Бронзовую медаль завоевал Абдельрахман Эльсайед (Египет) - 23.9.

Ранее на этой же дистанции первое место заняла Софья Сподаренко, отметили в НОК.

Также сообщается, что команда Казахстана по плаванию завоевала очередную медаль на Играх исламской солидарности. На вторую ступень пьедестала поднялась мужская команда.

Пловцы РК стали серебряными призерами в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. Страну в этом виде представляли Адильбек Мусин, Максим Сказобцов, Даниил Черепанов и Галымжан Балабек.

Первое место заняла Турция. Иран расположился на третьей строчке.