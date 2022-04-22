Пнул брат: шестимесячному ребенку провели трепанацию черепа в Мангистау

Шестимесячному ребенку провели трепанацию черепа в Мангистауской области. Состояние малыша стабилизировалось, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

В Мангистауской областной детской больнице рассказали, что вечером 20 апреля в экстренном порядке в приёмный покой доставили шестимесячного малыша с вдавленным переломом теменной кости.

«По словам родителей, четырёхлетний старший брат по неосторожности пнул его в голову. Детский нейрохирург Ербол Кенжевалов провёл успешную трепанацию черепа», – рассказали в больнице.

Состояние ребёнка оценивается как средней тяжести.