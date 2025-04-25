Фото: Багдат Есжанов

Форум театралов приурочен к 70-летию областного казахского академического музыкально-драматического театра имени Н. Бекежанова.

Среди гостей фестиваля кызылординцы увидели известных актеров, народного артиста СССР и Казахской ССР, Героя Труда РК Асанали Ашимова и главу Союза театральных деятелей, народного артиста РК Тунгышбая Жаманкулова и других.

Открыл фестиваль аким области Нурлыбек Налибаев. В ходе мероприятия были награждены специалисты отрасли, внесшие значительный вклад в сферу культуры региона.

Фестиваль завершится 30 апреля. В нем примут участие театральные труппы из Грузии, Румынии, Кыргызстана и Казахстана. Зрителям будут представлены произведения классиков мировой и тюркской литературы - А.Островского, У.Шекспира, Г. Маркеса, Ч.Айтматова, а также лучшие произведения современной казахской драматургии.