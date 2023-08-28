По маршруту недовольства

Остановка «Карагаш» в самом центре города растянулась почти на целый квартал: тут, у базара, высаживают и берут пассажиров одновременно до десятка автобусов, приезжающих со всех концов Талдыкоргана и пригорода.

На все это расстояние приходится одна остановка, полная людей с сумками. Остальные просто стоят вдоль дороги, ожидая нужный транспорт. А это как почти новые вместительные и экологичные автобусы на газе от «СарыаркаАвтоПром», так и старые «коротыши» – Isuzu.

Через дорогу – похожая картина: маленькая остановка, толпящиеся люди и много таких же, подпирающих друг друга, «разношерстных» автобусов.

– Почему-то в пригород ходят только самые старые автобусы, – возмущенно говорит жительница дачного массива «Шайкорган» по имени Мейрамгуль. – 14-й марш­рут все время ждать приходится, точного расписания нет. Сейчас школа начнется, и опять головная боль – ребенок с утра в автобус залезть не может, вечером же на возвращение с учебы два часа уходит. Уже не раз просили, чтоб добавили нормальные большие автобусы и обновили их хоть немного. Сами посмотрите: по главным улицам города ездят красивые автобусы, даже с кондиционерами. А мы, живущие на дачах «Красный камень» и «Шайкорган», постоянно ездим в старых, «убитых», которые передают с центральных маршрутов нам в «наследство».

Поддерживают такие претензии жители микрорайона «Коктал» и дачного массива «Ащибулак», куда доезжает только маршрут № 2. Поч­ти все автобусы старые, иногда ездит и видавший виды «пазик», рассказывают пассажиры. И ходит «двойка» редко – на линии обычно работают всего четыре автобуса.

То же самое говорят и пользователи 12-го маршрута. 40–50 минут – обычное время ожидания автобуса, напрямую соединяю­щего новые микрорайоны на въезде в Талдыкорган с районом областной больницы. Не меньше, а порой и больше времени проводят на остановках также жители дачного массива «Уйтас» и поселка Пригородного, добирающиеся в город на маршруте № 16. Кстати, такие «нецентральные» пункты тоже обслуживают в основном изношенные машины.

По главным дорогам Талдыкоргана автобусы ездят самые разные. На популярных маршрутах вроде «пятерки» и «восьмерки» и № 23 на самом деле немало хороших машин, и тут основное недовольство пассажиры высказывают на битком набитый транспорт, особенно в часы пик. Еще жалуются на грязные сиденья, мусор и пыль в салоне. Но тут уж претензии, пожалуй, стоит предъявить к культуре самих путников. А вот переполненный транспорт на некоторых маршрутах наблюдается постоянно даже в каникулярный период «затишья».

Не меньше жалоб у пассажиров и на остановочные комплексы. Массивные крытые смарт-остановки есть далеко не везде, а вот более распространенные легкие конструкции из металла и стекла оформлены весьма патриотично, но совсем не практично.

– Кто придумал такую крышу?! Она ни от жары, ни от дождя не спасает, – указывая на узкую вздернутую кровлю остановки, сетует пенсионерка Ольга Носкова. – Куда ни встань, куда ни сядь – и капли летят, и солнце светит. Да и места мало, часто людям приходится просто стоять вокруг.

А вот у жителей одного из цент­ральных районов города, расположенного на пересечении улиц Шевченко и Толебаева, другая претензия. Под крышей старой остановки с лавочками невозможно ни сидеть, ни стоять – «амбре» из заброшенного киоска рядом заставляет буквально бежать подальше. Отталкивает и общая картина – через выбитые окна отчетливо виден бардак внутри бывшей торговой точки, ставшей помойкой и туалетом. И в таком состоянии, сетуют обитатели близлежащих домов, остановка находится уже давно, но никому до этого нет дела.

Другим приходится и вовсе в любую погоду ждать автобусы под открытым небом – остаются по городу и остановки, обозначенные лишь соответствующим дорожным знаком. А еще, указывают представители старшего поколения, на них нет ни обозначения проходящих марш­рутов, ни расписания движения общественного транспорта. Благо, продвинутые пользователи видят эту информацию по приложению InfoВus. В данной мобильной программе, к слову, отображаются все схемы и даже количество транспорта на линии в режиме онлайн.

По данным городского акимата, ежедневно в Талдыкоргане на маршруты выходят 187 единиц общественного транспорта. Принадлежат они семи различным компаниям-перевозчикам, работу которых регулирует единое ТОО «Центр по управлению пассажирскими перевозками». Его диспетчерская служба и принимает все претензии по качеству оказания этих услуг, уточняют в организации.

За два предыдущих года, по данным ЦУПП, автопарк города пополнили сразу 55 новых автобусов на газе. Вопреки заявлениям возмущенных «дачников», современный транспорт отправили по разным маршрутам, но «обновок», конечно, хватило далеко не всем. В нынешнем году новые автобусы еще не закупали. В октябре будет проведен конкурс на приобретение 10 единиц транспорта.

Однако они не обновят, а пополнят автопарк города, которому, как оказалось, не хватает не только самих автобусов, но и водителей. Дефицит кадров на сегодня составляет 35%. Согласно правилам перевозки пассажиров и багажа, на каждый автобус должно приходиться по два водителя. Сейчас же вместо 374 человек за рулем ездят лишь 243.

А еще, отмечают в анонимном общении сами водители, почти все они – «универсальные солдаты», которые и баранку крутят, и выполняют работу кондукторов: принимают оплату, проверяют проездные и заодно пересчитывают пассажиров, вычисляя «зайцев» и отвечая на бесконечный поток вопросов и претензий. На марш­рут выезжают уже с половины седьмого, а ездит большинство автобусов, по словам водителей, до 9 часов вечера.

Однако, подчеркивают собеседники, с июня всем им повысили заработную плату. С учетом выработки теперь она составляет в среднем 270–330 тыс. тенге. Ранее же месячный заработок некоторых водителей едва достигал 150–180 тыс.

В перспективе пяти-десяти лет городские власти обещают добавить и четыре новых маршрута с 30 автобусами, которые охватят растущие жилые массивы, а также напрямую соединят, к примеру, дачное общество «Шайкорган» и «Восточный» микрорайон, а также пригородное 3-е отделение и областной перинатальный центр. Сейчас добраться на общественном транспорте по таким направлениям, соединяющим старые и новые части города, можно только с пересадками.

«В текущем году ожидается изменение схемы движения по маршрутам 4 и 4-а с продлением до дачного общества «Сарыарка», по маршруту № 20 появится заезд в Западный жилой район. Изменены движения маршрутов № 1, 10 с охватом шестого микрорайона и № 14 с заездом на Учхоз», – указывают в «Центре по управлению пассажироперевозками».

Кстати, повышать стоимость проезда в Талдыкоргане, вопреки всем опасениям, пока не планируют. Сейчас в общественном транс­порте при оплате посредством карт, мобильного приложения, QR или SMS проезд для взрослых стоит 80 тенге, а вот наличными – 120. Детский билет обойдется в 60 тенге, но всем школьникам, а также студентам за счет местного бюджета весь учебный год выдают бесплатные проездные. Такие же льготы действуют для многодетных матерей и пожилых людей старше 70 лет.