Как рассказал руководитель областного управления строи­тельства, архитектуры и градостроительства Нурберген Кусаинов, на данный момент готовится рабочий проект, ведутся переговоры с потенциаль­ными инвесторами. Предполагается, что мост соединит Молодежный парк с районом, где находится медиахолдинг «Атырау-Акпарат».

Сейчас в черте города Атырау расположены восемь мос­тов, включая один железнодорожный и один пешеходный. Большая часть из них была построена более полувека назад. Увеличение пешеходных переходов даст населению возможность кратчайшим путем переправляться через реку Жайык.