Подозреваемого в изнасиловании двух девочек задержали в Павлодарской области

Происшествия , Задержания
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Дана Аменова
корреспондент

Инцидент произошел в одном из районов региона, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как пишет irbistv.kz, омбудсмен Сауле Шакенева сообщила, что встретилась с пострадавшими от насилия девочками. Надругательство, по версии следствия, совершил один и тот же мужчина. Уголовное дело зарегистрировали в начале августа.

«Задержанный был вхож в семью. Близкий друг, либо хороший знакомый старшего брата одной из девочек. Он оставался ночевать в их доме. Это же деревня, там все друг друга знают. Сначала он изнасиловал одну девочку, младшую, а потом старшую. Эти девочки не состоят в родстве, но сами себя называют родственниками. Просто брат старшей девочки является сожителем матери младшей девочки», - рассказала уполномоченная по правам детей Павлодарской области Сауле Шакенева.

В ДП Павлодарской области сообщили, что по данному факту проводится расследование. Подозреваемый арестован и назначены необходимые экспертизы.

#задержание #изнасилование #девочки

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