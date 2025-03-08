По поручению Президента аким Алматы наградил спасшего сотрудницу аэропорта героя

Муса Абдраим выразил искреннюю благодарность лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за высокое внимание и оказанную честь, передает Kazpravda.kz
Аким Алматы Ерболат Досаев по поручению Главы государства вручил медаль «Ерлігі үшін» Абдраим Мусе Сайранбайулы за мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации.
Также Муса Абдраим получил денежное вознаграждение.
52-летний мужчина обезвредил вооруженного ножом преступника, который проник в зону предполетного досмотра международного аэропорта Алматы под видом пассажира.
Благодаря смелости и сноровке герой спас жизнь сотрудницы аэропорта.
«Выражаю искреннюю благодарность Президенту Казахстана Касым-Жомарту Кемелулы за высокое внимание и оказанную честь. Пусть в нашей стране всегда будет мирное небо над головой, согласие и процветание!» – сказал, получая награду, Муса Абдраим.