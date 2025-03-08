По поручению Президента аким Алматы наградил спасшего сотрудницу аэропорта героя

Муса Абдраим выразил искреннюю благодарность лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за высокое внимание и оказанную честь, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев по поручению Главы государства вручил медаль «Ерлігі үшін» Абдраим Мусе Сайранбайулы за мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации.

Также Муса Абдраим получил денежное вознаграждение.

52-летний мужчина обезвредил вооруженного ножом преступника, который проник в зону предполетного досмотра международного аэропорта Алматы под видом пассажира.

Благодаря смелости и сноровке герой спас жизнь сотрудницы аэропорта.