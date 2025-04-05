По поручению президента геологам вручили государственные награды

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От имени президента Касым-Жомарта Токаева в преддверии профессионального праздника — Дня геолога — премьер-министр Олжас Бектенов вручил государственные награды специалистам отрасли, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

В текущем году День геолога отмечается в рамках Года рабочих профессий. По поручению Главы государства учреждено новое почетное звание «Заслуженный геолог Казахстана» как высокая оценка труда представителей отрасли.

«В этом году впервые в истории нашей страны введена государственная награда для геологов. Это высокая оценка Главой государства вашего вклада в экономическое развитие страны. Особые слова благодарности — ветеранам отрасли, которые передают новому поколению специалистов бесценные знания, опыт и лучшие традиции профессии», – поздравил Олжас Бектенов.

Премьер-министр отметил значимость геологии в структуре экономики страны.

На 2024 год степень геологической изученности территории Казахстана превышает 2 млн кв. км, что составляет порядка 74% от общей площади. За счет государственных геологоразведочных работ по итогам прошлого года выявлено 38 новых перспективных месторождений. В текущем году открыт участок Куйректыколь в Карагандинской области с запасами редкоземельных металлов свыше 800 тысяч тонн, в то время как прогнозные ресурсы, в том числе церия и лантаноидов, оцениваются в более чем 935 тысяч тонн.

Олжас Бектенов подчеркнул, что сегодня Главой государства перед геологическим сообществом поставлены важные задачи по углубленному изучению углеводородного потенциала. В Казахстане выделено 15 осадочных бассейнов, самым крупным из которых считается Прикаспийский – на него который приходится около 80% ресурсной базы страны. Освоение малоизученных бассейнов открывает значительные перспективы для наращивания ресурсной базы и привлечения инвестиций.

Внимание уделено подготовке высококвалифицированных кадров для отрасли. Вузы интегрируют образовательные программы с производством, студенты проходят практику на объектах государственного геологического изучения недр. В результате принимаемых мер поддержки за последние 2 года количество выпускников выросло более чем в 2 раза.

По поручению Главы государства с этого года будет увеличено государственное финансирование геологических работ.

Указом Президента Республики Казахстан за значительный вклад в развитие геологической отрасли страны награждены:

Почетным званием «Қазақстанның еңбек сіңірген геологы»:

Битимбаев Марат – главный научный сотрудник ТОО «Институт геологических наук имени К. Сатпаева», город Алматы;

Дәукей Серікбек – академик Национальной академии наук РК, город Алматы.

Орденом Құрмет:

Абилхасимов Хаирлы – главный научный сотрудник ТОО «Институт геологических наук имени К. Сатпаева», город Алматы;

Батыров Абулкасым – ветеран труда, город Уральск;

Бижанов Аширали – ветеран труда, город Алматы;

Жуков Николай – главный научный сотрудник лаборатории черных и цветных металлов ТОО «Институт геологических наук имени К. Сатпаева», город Алматы;

Кукеева Рахат – ведущий геолог ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие», область Абай;

Матишев Талгат – заместитель главного геолога геологического управления ТОО «Корпорация «Казахмыс», город Караганда;

Мусиева Бакытгуль – ведущий геолог ТОО «Geotek», город Караганда;

Николаенко Александр – главный геолог шахты имени Т. Кузембаева AO «Qarmet», город Караганда;

Руснак Валерий – ветеран труда, Туркестанская область.

Орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени:

Светличный Андрей – главный геофизик ТОО «Professional geo solutions Kazakhstan», город Алматы.

Медалью «Ерен еңбегі үшін»:

Байсалова Акмарал – ассоциированный профессор Института геологии и нефтегазового дела имени К. Турысова НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. Сатпаева», город Алматы;

Исмаилова Гулшат – начальник отдела департамента геологии и разведки АО «Мангистаумунайгаз», Мангистауская область;

Комарова Наталья – геолог ТОО «Центргеолсъемка», город Караганда;

Курабаев Ергали – буровой мастер ТОО «Ақпан», город Актобе;

Минаева Назигуль – директор КГКП «Геологоразведочный колледж», город Семей;

Нигматова Саида – заведующая лабораторией геологии мезозоя и кайнозоя ТОО «Институт геологических наук имени К. Сатпаева», город Алматы.

#Касым-Жомарт Токаев #награждение #Олжас Бектенов #День геолога

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